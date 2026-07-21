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竹市炊粉甲醛案燒不停 時力黨團要求公布濃度、裁罰金額

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市爆發明好企業社炊粉檢出甲醛，時代力量新竹市議會黨團今召開記者會質疑市府延遲公布檢驗結果。記者黃羿馨／攝影
新竹市爆發明好企業社炊粉檢出甲醛，時代力量新竹市議會黨團今召開記者會質疑市府延遲公布檢驗結果。記者黃羿馨／攝影

新竹市爆發明好企業社炊粉檢出甲醛，時代力量新竹市議會黨團今召開記者會質疑市府延遲公布檢驗結果，要求市府即時公開問題產品、檢驗結果及裁罰內容，並擴大抽驗米粉產品。市長高虹安強調，市府依法辦理，絕無隱匿或延宕，將持續加速回收、強化食安管理。

市議員林彥甫指出，依市府公布時序，6月底就已確認多批產品檢出甲醛，卻遲至7月18日才公布問題產品，錯失回收黃金期。他質疑市府未公開甲醛濃度、檢驗方法、檢驗單位及裁罰內容，也未公布裁處結果，影響市民知情權；另建議比照其他縣市，委託第三方專業檢驗機構辦理抽驗，縮短檢驗時程，加速食品安全風險管控。

市議員廖子齊指出，去年花生醬檢出黃麴毒素、今年炊粉檢出甲醛，都是由外縣市率先查獲，反映新竹市食安管理存在結構性問題。她批評市府食安專區資訊更新不及時，同樣漏洞一年內再度發生；此外，市府既已認定業者違反食安法第15條，就應說明是否依法移送檢調追究刑責，並公開甲醛濃度、裁罰依據及相關資訊，回應外界疑慮。

市議員蔡惠婷則表示，新竹米粉是地方代表性產業，此次事件已重創品牌形象，市府應立即啟動食安專案，全面擴大抽驗市內米粉、炊粉等相關產品，以透明檢驗結果重建消費者信心。她也指出，食藥科長期人力不足，稽查偏重生鮮食品，建議增加編制，若短期無法補足，也應編列預算委託第三方專業機構協助抽驗，將稽查由被動改為主動。

高虹安昨在臉書表示，食品安全沒有任何妥協空間，市府已召開跨局處食品安全事件應變會議，全面檢視查察進度、產品回收及後續因應措施。她強調，市府自5月底接獲外縣市通報後，即依法展開稽查、抽驗、下架回收及行政調查，絕無隱匿、蓋牌或延宕。

高虹安指出，衛生局6月3日即會同食藥署稽查，要求問題批次立即下架回收，並擴大抽驗；複驗確認多批產品檢出甲醛後，立即要求停產、限期改善、全面回收，並依法裁處及公告。

高虹安強調，依食藥署函釋，仍須釐清是否涉及人為違法添加，因此調查期間同步採取預防性下架及風險管制措施，未來將持續擴大查核、加速回收、檢討食安管理機制，強化跨局處合作，必要時提高抽驗頻率與稽查強度，強調「食品安全不是政治攻防，該查就查、該罰就罰」。

甲醛 食安 高虹安

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