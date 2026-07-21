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阿里山「向山而聚」登場 41件藝術裝置串聯8大部落

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山8大部落藝術串聯，「向山而聚」打造文化探索之旅。圖／嘉義縣政府提供
阿里山8大部落藝術串聯，「向山而聚」打造文化探索之旅。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山台18線沿線推出「向山而聚」裝置藝術計畫，串聯8個鄒族部落，設置41件藝術作品，將自然生態、部落文化與旅遊導引結合，讓旅人沿著山路就能一路認識阿里山的人文風景。

嘉義縣文化觀光局推動阿里山台18線沿線裝置藝術計畫，以「向山而聚」為策展主題，串聯山美、新美、茶山、來吉、樂野、達邦、特富野及里佳等8個鄒族部落，共完成41件裝置藝術作品，透過大型藝術地標、部落指示牌及沿線裝置，將阿里山自然生態、鄒族文化與地方故事融入山林景觀，打造兼具藝術、美學與文化導覽的旅遊路徑。

此次共設置1件大型裝置藝術、8件部落藝術指示及32件小型沿線裝置，作品分布於嘉129、嘉169及149甲縣道，串聯成一條融合自然、生態、文化與觀光的探索路徑，讓旅人沿途即可認識各部落特色。

其中，大型裝置藝術「迷境同棲」設於迷糊步道旁，由鄒族藝術家不舞．阿古亞那創作，以水鹿、山豬及藍腹鷴為主角，象徵野生動物、森林環境與鄒族文化共生共榮，作品採熱浸鍍鋅鋼打造，高約3.5公尺，流動造型呼應竹林與溪流景致，展現山林生命力。

8件部落藝術指示由藝術家吳鈺槤設計，以繡眼畫眉、帝雉、大冠鷲、台灣藍鵲等8種山林鳥類對應8個部落，結合鄒族文化與生態特色，讓道路指示牌除具引導功能外，也成為文化解說的一部分。

此外，藝術家賴羽鉉、廖育萱創作的32件小型沿線裝置，從各部落入口前約2公里開始設置，以倒數距離方式陪伴旅人前行，並融入各部落動植物、農特產、建築景觀及地方傳說，讓前往部落的過程成為認識阿里山自然與文化的旅程。

文化觀光局表示，「向山而聚」採低干擾方式融入山林，希望旅人在每次轉彎、每處距離提示中，重新認識地方文化與土地故事，讓阿里山不只是欣賞自然景觀，更是一條看見鄒族文化與山林記憶的藝術之路。

嘉義阿里山41件裝置藝術亮相，一路帶你走進8大部落。圖／嘉義縣政府提供
嘉義阿里山41件裝置藝術亮相，一路帶你走進8大部落。圖／嘉義縣政府提供

裝置藝術 鄒族 阿里山

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