婦人深夜肚子劇痛 肝癌破裂大量出血鬼門關前救回

台中一名56歲婦人深夜突發劇烈腹痛、血壓急速下降，被急送衛福部豐原醫院急診，到院時已休克，經檢查發現，休克原因竟是一顆約6公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出血，腹腔內已有大量積血，醫療團隊迅速啟動跨科合作機制，透過緊急血管栓塞止血與後續腹腔鏡肝腫瘤切除手術，成功將病人從鬼門關前救回。病患術後恢復良好，2周後出院。

衛福部豐原醫院外科主任袁天民表示，根據統計肝癌是台灣常見的惡性腫瘤之一，每年約有1萬名新增個案，長年位居國人癌症死因前列，其中肝癌破裂出血更是最危險的併發症之一，病患可能在短時間內因大量出血導致休克甚至死亡。

婦人到院後，急診團隊立即進行輸液與復甦治療，待生命徵象穩定後安排腹部超音波及電腦斷層檢查，確認肝臟腫瘤持續出血，立即執行經動脈栓塞術成功控制出血，進一步檢查發現病患為B型肝炎帶原者，但肝功能維持良好，尚未出現肝硬化，因此評估符合手術條件，安排接受3D 4K腹腔鏡肝腫瘤切除手術。

袁天民主任表示，過去肝癌破裂常被視為預後不佳的急重症，隨著介入性治療與微創手術進步，只要把握黃金治療時間、慎選適合病人，仍有機會獲得良好的長期存活率與生活品質。豐原醫院自引進3D 4K腹腔鏡設備後，能透過高解析立體影像精準辨識血管與組織結構，提升複雜肝臟手術的安全性，也讓病人傷口更小、恢復更快。

袁天民提醒，B型肝炎與C型肝炎仍是肝癌最重要的危險因子，肝臟被稱為「沉默的器官」，肝癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者確診時已進入中晚期。高風險族群包括B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、肝硬化患者、有肝癌家族史者及長期飲酒民眾，建議每6個月至1年定期接受腹部超音波及胎兒蛋白（AFP）檢查。若出現突發性腹痛、頭暈、冒冷汗、血壓下降等症狀，更應立即就醫，以免錯失黃金治療時機。透過定期篩檢、及早治療及跨團隊整合照護，即使面對高風險的肝癌破裂，也有機會獲得良好的治療成果與生活品質。