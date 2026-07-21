快訊

8月「行動斷網」演習手機降速2天 為何排除南部？NCC曝真正原因

幼貓被抱上香爐「過爐燻煙」！網怒轟虐貓 艋舺青山宮道歉了

大盤暴漲逾1200點！兩大國民ETF除息 0050超狂秒填息衝回百元

聽新聞
0:00 / 0:00

婦人深夜肚子劇痛 肝癌破裂大量出血鬼門關前救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一名56歲婦人深夜因突發劇烈腹痛，檢查發現竟是一顆約6公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出血，透過緊急血管栓塞止血與後續腹腔鏡肝腫瘤切除手術，成功將病人從鬼門關前救回。圖／衛福部豐原醫院提供
台中一名56歲婦人深夜因突發劇烈腹痛，檢查發現竟是一顆約6公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出血，透過緊急血管栓塞止血與後續腹腔鏡肝腫瘤切除手術，成功將病人從鬼門關前救回。圖／衛福部豐原醫院提供

台中一名56歲婦人深夜突發劇烈腹痛、血壓急速下降，被急送衛福部豐原醫院急診，到院時已休克，經檢查發現，休克原因竟是一顆約6公分大的肝臟惡性腫瘤破裂出血，腹腔內已有大量積血，醫療團隊迅速啟動跨科合作機制，透過緊急血管栓塞止血與後續腹腔鏡肝腫瘤切除手術，成功將病人從鬼門關前救回。病患術後恢復良好，2周後出院。

衛福部豐原醫院外科主任袁天民表示，根據統計肝癌是台灣常見的惡性腫瘤之一，每年約有1萬名新增個案，長年位居國人癌症死因前列，其中肝癌破裂出血更是最危險的併發症之一，病患可能在短時間內因大量出血導致休克甚至死亡。

婦人到院後，急診團隊立即進行輸液與復甦治療，待生命徵象穩定後安排腹部超音波及電腦斷層檢查，確認肝臟腫瘤持續出血，立即執行經動脈栓塞術成功控制出血，進一步檢查發現病患為B型肝炎帶原者，但肝功能維持良好，尚未出現肝硬化，因此評估符合手術條件，安排接受3D 4K腹腔鏡肝腫瘤切除手術。

袁天民主任表示，過去肝癌破裂常被視為預後不佳的急重症，隨著介入性治療與微創手術進步，只要把握黃金治療時間、慎選適合病人，仍有機會獲得良好的長期存活率與生活品質。豐原醫院自引進3D 4K腹腔鏡設備後，能透過高解析立體影像精準辨識血管與組織結構，提升複雜肝臟手術的安全性，也讓病人傷口更小、恢復更快。

袁天民提醒，B型肝炎與C型肝炎仍是肝癌最重要的危險因子，肝臟被稱為「沉默的器官」，肝癌早期往往沒有明顯症狀，許多患者確診時已進入中晚期。高風險族群包括B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、肝硬化患者、有肝癌家族史者及長期飲酒民眾，建議每6個月至1年定期接受腹部超音波及胎兒蛋白（AFP）檢查。若出現突發性腹痛、頭暈、冒冷汗、血壓下降等症狀，更應立即就醫，以免錯失黃金治療時機。透過定期篩檢、及早治療及跨團隊整合照護，即使面對高風險的肝癌破裂，也有機會獲得良好的治療成果與生活品質。

上圖為電腦斷層追蹤影像正常，下圖為開刀前電腦斷層顯示異常。圖／衛福部豐原醫院提供
上圖為電腦斷層追蹤影像正常，下圖為開刀前電腦斷層顯示異常。圖／衛福部豐原醫院提供

肝癌 台中

延伸閱讀

今年超了沒？腹超篩檢揪沉默危機 為恭醫院3年篩出434例腹部異常

長期宿便好菌降 不良習慣加劇菌相失衡恐致癌 便祕、解不乾淨可能是大腸癌表徵！

登革熱不再無藥可用！國衛院、成大揭重症機制 可望發展首款標靶治療

抑制重症發炎 登革熱療法新突破

相關新聞

旅客注意！台鐵新自強號8月周五至周日停售自由座、全車對號座

因應暑期旅遊人潮，台鐵公司表示，將自8月1日至8月31日實施暑期疏運措施，8月的周五至周日，西部幹線EMU3000型自強號，改採全車對號座。

周四「大暑」周末變天？熱帶擾動不排除路徑北修

周四是24節氣的大暑，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，本周高溫炎熱，做好防曬，午後留意熱對流降雨變化。

進入熱帶系統發展觀察期 賈新興曝環境有利颱風生成時間點

「進入熱帶系統發展觀察期」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，近期天氣大致高溫悶熱，午後雷陣雨為主。觀察周五至周六菲律賓東方外海熱帶系統發展及其移動趨勢。周五至下周一，環境有利颱風生成。

搭北捷紅線注意！信義東延段試運轉 平日列車微調

台北捷運信義東延段進入通車倒數，北捷公告，從7月23日起因應試運轉，列車由廣慈/奉天宮站發車，但不提供上下車，因此，平日尖峰部分列車將微幅調整1到2分鐘，提醒旅客注意班次及預留候車時間。

用悠遊卡搭北捷…iPhone放口袋卻重複扣款！官方曝解法

台北捷運（北捷）已於7月1日開放民眾使用Apple Pay快速交通卡感應進站。不過日前有網友提醒，若iPhone開啟了快速交通卡功能，但日常仍習慣刷實體悠遊卡進站，要小心被「重複扣款」。

竹市炊粉甲醛案燒不停 時力黨團要求公布濃度、裁罰金額

新竹市爆發明好企業社炊粉檢出甲醛，時代力量新竹市議會黨團今召開記者會質疑市府延遲公布檢驗結果，要求市府即時公開問題產品、檢驗結果及裁罰內容，並擴大抽驗米粉產品。市長高虹安強調，市府依法辦理，絕無隱匿或延宕，將持續加速回收、強化食安管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。