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大台北午後雷雨開炸 關注熱帶擾動發展
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署表示，今天環境仍吹西南風，不過水氣逐漸減少，清晨至上午中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，白天雨勢變得更為零星，其他地區多雲到晴。各地普遍32至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部仍可來到36度或以上，且東南部有焚風發生的機率，近中午紫外線偏強，外出務必做好防曬並多補充水分。
氣象署表示，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及各山區對流發展旺盛，有大雨出現的機率，下午外出注意天氣的變化，並攜帶雨具備用。澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，28至31度；金門多雲時晴，27至31度；馬祖晴時多雲，27至31度。
周四就是24節氣的大暑。明天至周五太平洋高壓漸增，西南風逐漸減弱轉為偏東風；各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率；明天、周四清晨南部地區仍有零星短暫陣雨。
周六起熱帶系統位於菲律賓至南海附近，台灣附近環境為偏東風，各地大多為多雲到晴，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
周日、下周一東半部、南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周二至下周四環境場為偏南風至西南風，南部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
至於颱風消息，氣象署說，本周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的趨勢，其強度發展及路徑仍有不確定性，注意氣象署最新資訊。
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