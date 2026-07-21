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搭高鐵出站被攔下！她在月台等朋友3.5小時 差點被罰2500元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友從高鐵下車後沒有立刻出站，在站內等朋友約3個半小時，經站務人員查詢後，被告知依規定須支付2500元滯留費，讓她相當傻眼。 聯合報系資料照
一名女網友從高鐵下車後沒有立刻出站，在站內等朋友約3個半小時，經站務人員查詢後，被告知依規定須支付2500元滯留費，讓她相當傻眼。 聯合報系資料照

不少民眾搭乘高鐵時，抵達目的地後會留在站內等親友。一名女網友分享，自己近期搭乘高鐵，下車後沒有立刻出站，而是在站內等朋友約3個半小時，等到兩人準備離開時，她卻發現閘門無法通行。經站務人員查詢後，被告知依規定須支付2500元滯留費，讓她相當傻眼。貼文一出後，讓不少網友驚呼「原來高鐵有這項規定」。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己比朋友提早抵達高鐵站，當時沒有先離開付費區，而是直接坐在站內座椅等待。沒想到朋友晚了約3個半小時才到，兩人準備一起出站時，朋友順利刷卡離開，她卻被閘門攔下。

這名女網友進一步指出，站務人員查詢後發現，她已在站內停留約3.5小時，依規定可能需要支付2500元滯留費。她向站務人員說明，自己下車後全程都坐在椅子等朋友，期間沒有四處走動，甚至連廁所都沒使用。經調閱監視器確認情況屬實後，站務人員最後協助她出站，並未收取費用。她感謝站務人員的協助，同時提醒其他旅客，若要在高鐵站等人，最好先完成出站，以免因停留過久造成罰金。

貼文一出後，不少網友都表示「第一次知道不能在站內等」、「第一次看到有人不出站，還可以等這麼久」、「原來還有這規定啊」、「出站才有廁所和吃東西的地方，妳在月台撐3.5小時太猛了」、「在裡面等3.5小時也太誇張了，怎沒想出去逛逛？」、「台鐵、高鐵、捷運都有超時的規定」、「台鐵也一樣，請大家到站就趕快出去」。

本站曾報導，根據高鐵旅客運送契約第26條規定，旅客持車票自旅行開始至旅行完成之時間，不得超過3小時30分；到站辦理補票者，應於補票後1小時內離開付費區。無正當理由超出上述時間者，高鐵公司得加收1張全區間商務車廂全額票價之違約金，即2500元。

高鐵

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