搭北捷注意！東延段試運轉 淡水信義線平日列車微調

台北捷運信義東延段進入通車倒數，北捷公告，從7月23日起因應試運轉，列車由廣慈／奉天宮站發車，但不提供上下車，因此，平日尖峰部分列車將微幅調整1到2分鐘，提醒旅客注意班次及預留候車時間。

廣慈／奉天宮站原先台北市政府以6月底通車為目標，但在當月10日報請交通部履勘後，被以尚未取得消防核可文件為由遭拒，據了解，7月中旬已將文件送至交通部。北市長蔣萬安也於7月16日赴議會備詢時談到，該站預計8月底安全通車。

北捷表示，自7月23日起，因應信義線東延段試運轉，列車改由廣慈/奉天宮站發車，但該站不開放上、下車，旅客請由象山站上、下車並配合車站人員引導。淡水信義線平日尖峰，部分列車到站時刻將微幅調整1至2分鐘。

北捷表示，信義線東延段為淡水信義線營運路段延伸，列車抵達象山站後，請旅客配合車站人員引導下車，以利列車調度順暢，試運轉期間造成些許不便，請旅客見諒，也提醒請提早規畫行程、預留候車時間。

北捷說，試運轉期間淡水信義線列車資訊可透過北捷官網與車站公告「淡水信義線時刻表」查詢，也可透過「台北捷運Go」App列車動態資訊，即時查詢列車到站時間。