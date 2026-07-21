外送專法今上路 勞動部：以四方關係衡平為核心

《外送員權益保障及外送平台管理法》21日正式施行。為落實外送專法制度，勞動部、經濟部、交通部及衛福部等相關部會歷經近半年密切合作，依法律授權完成相關配套法規，即日起與外送專法同步施行，共同打造更安全、透明、公平的外送產業環境。

勞動部表示，近年外送產業快速發展，已經成為國民生活不可或缺的一環，過往外送平台掌握派單機制、數位技術及大數據資料，在外送服務市場具有較高的主導權力。

相較之下，外送員須自行負擔車輛購置、油耗、維修保養、執行外送服務的運輸安全等成本，且因資訊掌握有限、議約能力較弱，在整體外送體系中處於相對弱勢地位。

因此，透過近年各界持續倡議外送產業的法制化，以平衡外送員、合作商家、消費者及平台業者的權利關係，漸獲致立法院朝野各黨團重視，進而達成共識，並加速推動專法排案及審查，於2026年1月6日完成三讀。

勞動部說明，外送專法以四方關係衡平為核心，並採跨部會共同推動模式，由勞動部、經濟部、交通部及衛生福利部依職掌分工訂定相關配套規範，共同建構兼顧外送員、合作商家、消費者及平台業者權益的完整法制架構，促進外送產業健全發展。

外送員權益方面，勞動部訂定相關配套，明確外送員報酬計算方式、停權或終止契約事由之合理性及救濟程序、派單資訊的透明度、強化外送工作期間商業保險保障、新增勞工職業災害保險可向平台業者申請支付、完善保險規範、職業安全教育訓練等事項執行細節。

配套包含：《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》、《外送員終止外送服務契約經濟補償辦法》、《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》、《外送員權益保障及外送平台管理法第十條第一項第二款規定之保險範圍及最低保險金額》及《外送平台業者對外送員應提供職業安全衛生教育訓練之時數、內容、師資等有關事項》。

合作商家權益方面，經濟部訂定《外送合作契約範本》，強化平台與合作商家間交易公平性。平台業者應保存契約、交易及結算等相關紀錄，明確規範結帳週期及對帳資訊提供方式；涉及抽成比例、收費項目、付款條件等重大事項，應經雙方合意後始得調整，並建立爭議處理機制，提升契約透明度。

消費者及交安方面，交通部已預告《外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項》及《外送員交通安全管理規則》草案。

前述草案內容包含：強化會員服務、訂單取消退款、交易資訊揭露及平台履約責任等規範，同時要求平台業者辦理外送員交通安全教育訓練，並針對重大交通違規情形建立安全講習及管理機制，避免派單及系統通知方式增加交通風險。

食安方面，衛福部訂定《外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法》，要求平台業者辦理外送員食品衛生安全教育訓練，強化餐點取送、運送過程及外送箱衛生管理，降低配送過程食品污染風險，維護消費者食品安全。

勞動部官網也建置「外送員權益保障專區」，彙整法令、子法、常見問答及宣導資料，以利各界了解外送專法相關資訊。另於外送專法正式施行後，建立常態性溝通機制，不定期邀集外送平台業者、外送工會及相關機關召開會議，就制度執行所衍生之實務疑義、爭議態樣及窒礙問題交換意見。