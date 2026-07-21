進入熱帶系統發展觀察期 賈新興曝環境有利颱風生成時間點

「進入熱帶系統發展觀察期」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，近期天氣大致高溫悶熱，午後雷陣雨為主。觀察周五至周六菲律賓東方外海熱帶系統發展及其移動趨勢。周五至下周一，環境有利颱風生成。

天氣趨勢，他說，明天至周五，清晨西半部陰偶有零星短暫雨，其中，明天至周四，午後各地山區有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。周五，午後桃園以南山區及嘉義以南有局部短暫雨，傍晚起至周日，受颱風外圍水氣移入影響，花東亦轉有局部短暫雨。周六，花東及屏東有陣雨，東北角至宜蘭以及新竹以南亦有零星短暫雨。周日，彰化以南及花東有局部雨，午後西半部有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一至下周二，台東至恆春半島有短暫雨，午後西半部及花蓮有局部短暫陣雨。下周三，午後苗栗以北及南投以南山區有局部短暫雨。下周四，午後西半部及東北角有局部短暫雨。另外，下周二起至7月底，觀察熱帶系統發展的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。