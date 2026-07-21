快訊

日月潭「死亡泡泡」再現！魚虎球電撈暴增近8倍 恐與1物有關

周四「大暑」周末變天？熱帶擾動不排除路徑北修

搭台鐵坐過站…6旬男跳下新左營月台攀爬對向月台轉車 離譜行為被逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

進入熱帶系統發展觀察期 賈新興曝環境有利颱風生成時間點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

「進入熱帶系統發展觀察期」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，近期天氣大致高溫悶熱，午後雷陣雨為主。觀察周五至周六菲律賓東方外海熱帶系統發展及其移動趨勢。周五至下周一，環境有利颱風生成。

天氣趨勢，他說，明天至周五，清晨西半部陰偶有零星短暫雨，其中，明天至周四，午後各地山區有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。周五，午後桃園以南山區及嘉義以南有局部短暫雨，傍晚起至周日，受颱風外圍水氣移入影響，花東亦轉有局部短暫雨。周六，花東及屏東有陣雨，東北角至宜蘭以及新竹以南亦有零星短暫雨。周日，彰化以南及花東有局部雨，午後西半部有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一至下周二，台東至恆春半島有短暫雨，午後西半部及花蓮有局部短暫陣雨。下周三，午後苗栗以北及南投以南山區有局部短暫雨。下周四，午後西半部及東北角有局部短暫雨。另外，下周二起至7月底，觀察熱帶系統發展的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 颱風 嘉義

延伸閱讀

午後雷雨開炸！北部、中部山區防短延時豪雨 後半周恐有熱帶擾動發展

今熱飆37度午後大雷雨 熱帶擾動醞釀中 吳德榮曝對台影響

明天仍有午後雷陣雨！熱帶低氣壓估這日生成 2地降雨機率增加

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

相關新聞

進入熱帶系統發展觀察期 賈新興曝環境有利颱風生成時間點

「進入熱帶系統發展觀察期」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，近期天氣大致高溫悶熱，午後雷陣雨為主。觀察周五至周六菲律賓東方外海熱帶系統發展及其移動趨勢。周五至下周一，環境有利颱風生成。

周四「大暑」周末變天？熱帶擾動不排除路徑北修

周四是24節氣的大暑，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，本周高溫炎熱，做好防曬，午後留意熱對流降雨變化。

太平洋高壓勢力增強與全球暖化有關 專家：東亞熱浪事件增加原因之一

今天起至周五，受太平洋高壓漸增影響，環境風向由西南風轉為偏東風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各地大多為多雲到晴，氣溫更熱的單調天氣型態，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，各地山區則有局部大雨發生的機率。

今熱飆37度午後大雷雨 熱帶擾動醞釀中 吳德榮曝對台影響

今天西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

消夜就想嗑雞排…減重醫師：恐因蛋白質吃太少 「饑餓開關」啟動

消夜時，只想吃雞排、薯條等鹹食才過癮嗎？減重專科醫師范亞萱指出，總是嘴饞想吃鹹食，不一定只是「嘴巴無聊」或意志力差，也可能與營養失衡有關。研究顯示，在蛋白質攝取比率偏低下，部分人容易增加非正餐時段進食，且偏好鹹香食物。

外送專法今天上路！交通部壓線公告：外送平台未獲同意就續約將罰

我國首部外送專法今天上路，交通部昨天才預告相關草案，未來外送平台會員訂閱續約需經消費者明示同意，否則最高可處平台卅萬罰鍰；要求業者對外送員要有交通安全訓練機制，並明定外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。民眾黨批交通部效率差，點名交通部長陳世凱，「有時間騎機車作秀，沒時間把配套做好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。