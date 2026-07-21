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迎戰零關稅進口乳品 新北動保處啟動牛力護航計畫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
酪農進行高科技養牛，替牛配戴發情偵測智慧項圈。記者黃子騰／翻攝
酪農進行高科技養牛，替牛配戴發情偵測智慧項圈。記者黃子騰／翻攝

紐西蘭液態乳2025年零關稅進口，為提升在地乳業競爭力，新北市動保處近日啟動牛力護航計畫，特邀國內牛病專家中興大學教授莊士德，深入林口及淡水等酪農區，為牛隻健康進行全面把關與技術升級，確保消費者能享用到最安心、健康的在地鮮乳。

動保處指出，台灣鮮乳市場年產值高達254.3億元，是乳製品中的最大宗。然而，進口乳品的衝擊迫在眉睫。牛隻的健康是產業的基石，動保處特地推動客製化牛力護航計畫，由專家巡迴一對一輔導，直接在飼養現場為酪農解決疑難雜症，不僅提升動物福祉，更是從生乳源頭嚴格把關。

莊士德教授在訪視林口乳牛場時強調：「不同年齡與類別的牛隻，其營養需求與飼養方式截然不同。提供充足的營養和合適的環境，牛隻自然能產生良好的免疫力。」他從預防醫學角度出發，包含提供防止仔牛下痢對策、指導牛乾乳期應注意事項、提供完整飼養管理及防疫建議。同時也讚賞牧場採高科技方式養牛，配戴發情偵測智慧項圈，提高母牛受孕率。

歷經兩代經營超過50年歷史的淡水酪農張建男與莊教授交流後表示，時代在進步，我們的飼養管理也必須更精緻、更科學。透過專家的指導與科技輔助，不僅牛隻變健康了，牛乳的品質也顯著提升，這項計畫，真正為牛隻、酪農以及廣大消費者創造了三贏。

新北市動保處表示，未來將持續透過巡迴輔導與技術交流，協助畜牧場強化防疫網絡與飼養管理水平，打造更完善的動物防疫網絡，除了維護牛隻健康與畜牧產業發展外，更重要的為讓畜牧場產出優質健康的產品，共同守護在地畜牧產業的永續發展與全民的食品安全。

莊士德教授提供完整飼養管理及防疫建議。記者黃子騰／翻攝
莊士德教授提供完整飼養管理及防疫建議。記者黃子騰／翻攝

教授指導酪農牛乾乳期應注意事項。記者黃子騰／翻攝
教授指導酪農牛乾乳期應注意事項。記者黃子騰／翻攝

動保處人員與專家學者直接至飼養場所把關。記者黃子騰／翻攝
動保處人員與專家學者直接至飼養場所把關。記者黃子騰／翻攝

酪農 關稅 林口

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