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周四「大暑」周末變天？熱帶擾動不排除路徑北修

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周四「大暑」周末變天？熱帶擾動不排除路徑北修

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣溫持續炎熱，大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷仍需留意36度以上高溫。聯合報系資料照
氣溫持續炎熱，大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷仍需留意36度以上高溫。聯合報系資料照

周四是24節氣的大暑，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，本周高溫炎熱，做好防曬，午後留意熱對流降雨變化。

今天受微弱西南風影響，林孝儒表示，迎風面的南部為陰時多雲有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中北部至東部則以晴時多雲為主，上午天氣相對穩定，午後受熱力作用影響，也有局部短暫陣雨或雷雨機會，並可能伴隨短時較大雨勢。氣溫持續炎熱，大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷仍需留意36度以上高溫。

周三至周末隨著太平洋高壓略向西伸，台灣附近逐漸轉為偏南至東南風環境。林孝儒表示，整體而言，環境水氣呈現減少趨勢，大氣狀態也較今天穩定，各地午後熱對流的發展範圍及規模可望略為縮小，不過山區及部分平地仍有局部短暫陣雨或雷雨機會。氣溫方面持續高溫炎熱，戶外活動做好防曬、多補充水分，並避免長時間處於高溫環境，以防熱傷害。

關於颱風消息，他說，目前菲東遠海面有熱帶擾動發展中，部分預報資料顯示，系統可能於本周後期逐漸往呂宋島附近移動，並有進一步發展的機會。周末期間，系統可能移至巴士海峽以南至呂宋島附近海域，與台灣的距離相對拉近，外圍水氣也可能逐漸影響東南部及恆春半島，使局部降雨機會增加。

不過，林孝儒表示，目前各項預報資料對系統形成位置、發展強度及後續路徑仍有差異，整體趨勢多數仍偏向往呂宋島至南海方向移動，對台灣造成直接影響的機率相對較低。由於不排除系統發展位置或路徑再向北調整，建議後續仍需留意最新預報資訊，並留意周末天氣變化，以利行程安排。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 花東縱谷

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