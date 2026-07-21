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【專家之眼】「聖嬰現象」再現 農友剉咧等

聯合報／ 李武忠／農漁經學者
國家海洋暨大氣總署已確認今年秋末冬初將出現強大的聖嬰現象，大西洋的颶風活動可望減少，但太平洋的颱風活動將會增強。圖為氣象衛星照片顯示夏威夷附近的兩個暴風。(美聯社)
國家海洋暨大氣總署已確認今年秋末冬初將出現強大的聖嬰現象，大西洋的颶風活動可望減少，但太平洋的颱風活動將會增強。圖為氣象衛星照片顯示夏威夷附近的兩個暴風。(美聯社)

全球天候異常頻發宣告「聖嬰現象」的再現。該現象使高溫熱浪，颱風發生機率增加增強、降水時空分佈更趨不均，複合極端事件增多；不僅歐洲高溫熱浪奪走萬條人命，美國也頻繁出現酷熱、乾旱和破壞性野火。大陸廣西稍早已遭颱風梅莎侵襲，造成嚴重水患、損失慘重，台灣亦剛經歷中颱「巴威」肆虐。「聖嬰現象」（厄爾尼諾現象）對農業、電力、基建、交通等重點產業造成嚴重衝擊，各國須嚴峻以待、提前防範。

農業對自然資源和天氣狀況高度依賴，是面對氣候變遷最為脆弱的部門之一。極端聖嬰現象不僅導致高達3420億美元的全球農業產值損失，更推高糧食商品價格、引發「氣候通膨」。台灣農業因天然災害，平均年損失達新台幣一百餘億元。隨著極端天氣事件趨多趨強，複合型、致災性風險持續攀升，對平穩農業生產構成嚴峻考驗。

傳統看天吃飯的農業，每逢颱風暴雨來襲，四處可見農民冒著風雨於田間搶收辛苦種植的農作物，希望減少損失；若遇極端高溫，往往威脅農戶田間耕作，引發中暑、熱衰竭甚至死亡。若遇暖冬及異常溫濕天氣，則易誘發病蟲害；有幸碰到氣候適宜、當季豐收，卻又常因產銷失衡致價格暴跌。

務農的辛苦可想而知，收益與付出不成比例，更阻礙了年輕世代加入農村的意願。國內多數小規模農戶，在運用新科技提升氣候韌性方面明顯不足，如今又聞「聖嬰現象」再現，讓農友「剉咧等」。

隨著極端氣候與「聖嬰現象」頻繁發生，給務農帶來的威脅和傷害遠超過過往。農業生產不能再依賴過去經驗，更不能心存僥倖，應隨時關注、更新預報預警資訊；農事安排應錯開災害高發期，加固農業生產基礎設備及排澇、抗旱等防災設施，並參與農業氣象保險來減少財務壓力。農民也應學會看懂氣象預警，把防災變成日常習慣、化解焦慮。

聯合國糧農組織指出，人工智慧、遙測、行動通訊、無人機、感測器等技術，正重塑農業防災模式；台灣的農業防災模式亦應由被動應對轉向主動預防，由偏重災後救濟轉為災前預警及災後快速復原，才能安農民的心。國內有研究指出，高額救助金使農民產生依賴心理，削弱其投保農業保險和積極投入防災的意願；尤其當前政府「思想巨人、行動侏儒」的表現，更是問題所在，實不容迴避。

台灣位居全球氣候變遷敏感和影響顯著區，要有效應對極端氣候帶來的災難，應實施「農業氣候區」規劃，調整種植佈局，使農業生產與氣候變動相適應。並以科技為「新農具」、以數據為「新肥料」，導入創新的生產方法和技術，增強對極端氣候的應變能力。此外，透過現代生物技術培育耐旱、耐熱、耐豪雨的耐候品種；擴大和強化數位氣候諮詢服務，亦能幫助農民識別及應對氣候相關威脅。

再者，建置AI賦能農業預警系統，提供早期預警，讓農民和決策者事先做好準備；並為小農提供相關設備和基建補貼和融資，加強小農戶對氣候適應力。政府不只要幫助小規模農戶進行氣候適應，更要讓整個農業系統做好氣候適應。國內農業產值雖然只佔GDP的1.6%，但它對因應未來氣候變遷、糧食安全、民眾營養健康、生態永續的重要性與日俱增。政府應苦農民所苦，讓農民安心務農；畢竟再多的大內宣，終經不起老天給予的殘酷考驗！

高溫 氣候變遷 熱浪

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