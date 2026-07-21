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太平洋高壓勢力增強 跟全球暖化有關 專家：東亞熱浪事件增加原因之一

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
太平洋高壓勢力增強。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
太平洋高壓勢力增強。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天起至周五，受太平洋高壓漸增影響，環境風向由西南風轉為偏東風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各地大多為多雲到晴，氣溫更熱的單調天氣型態，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，各地山區則有局部大雨發生的機率。

林得恩說，太平洋高壓是影響台灣夏季天氣最重要的大氣系統之一。當它勢力增強時，台灣就很容易出現高溫、晴朗少雲，以及午後雷陣雨等天氣型態，尤其是山區雨勢較為顯著。

而太平洋高壓勢力增強的原因？他說，太平洋高壓勢力增強的原因通常不是單一因素，而是多種大尺度氣候與海氣交互作用共同造成。每年進入春末至夏季、約5月至9月，由於北半球接受更多太陽輻射，全球大氣環流隨季節北移，哈德里環流（Hadley Cell）的下沉支位置也向北移動。在副熱帶地區（約20°至35°N），空氣持續下沉。而下沉過程中受壓縮而增溫，雲層受到抑制，不易發展。因此，太平洋高壓自然增強並向北、向西擴展。

另一方面，林得恩表示，當西北太平洋海溫偏高時，海洋向大氣提供更多熱量和水氣。大尺度環流容易維持高壓結構，高壓勢力可能較強且持續時間較長。近年全球暖化造成海洋熱含量增加，也可能提高某些時期太平洋高壓偏強的機率，但個別年份仍受自然變異影響。

他說，近年也有研究指出，在全球暖化背景下，大氣含熱量增加，海洋持續增暖。太平洋高壓有些區域呈現偏強、偏西伸或持續時間較長的趨勢。這也是近年東亞部分地區熱浪事件增加的原因之一。不過，個別年分仍會受到颱風活動、季風及聖嬰現象等因素共同調節。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 太陽 熱浪

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