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今熱飆37度午後大雷雨 熱帶擾動醞釀中 吳德榮曝對台影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨，午後有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。聯合報系資料照
今天西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨，午後有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。聯合報系資料照

今天西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

溫度方面，他說，未降雨前、天氣偏熱，要注意防曬、防中暑。今天北部23至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至36度。

吳德榮表示，明天至周五西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫降雨的機率，主要在山區。

關於颱風消息，他說，下半周菲律賓東方海面，有熱帶擾動發展，歐洲（ECMWF）模式、美國（GFS）模式、歐洲AI模式及美國AI模式模擬的路徑，大致周六20時已通過呂宋島北端進入南海，朝港、澳、廣東一帶前進。歐、美AI模式移速較快，美國模式最慢也最偏南，歐洲模式則較偏北、速度居中。顯示有不確定性，應密切觀察。

對於台灣天氣影響，吳德榮表示，周五晚東半部降雨機率提高。周六、周日熱帶系統外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大，東半部及南部有明顯降雨。下周一、下周二偏南風及熱帶系統殘餘水氣，南台灣有局部短暫降雨，午後各地皆應注意強對流的發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式（左上圖）、美國模式（右上圖），歐洲AI模式（左下圖）及美國AI模式（右下圖），周六20時模擬圖顯示，熱帶系統已通過呂宋島北端進入南海，朝港、澳、廣東一帶前進。歐、美AI模式移速較快，美國模式最慢也最偏南，歐洲模式則較偏北、速度居中。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（左上圖）、美國模式（右上圖），歐洲AI模式（左下圖）及美國AI模式（右下圖），周六20時模擬圖顯示，熱帶系統已通過呂宋島北端進入南海，朝港、澳、廣東一帶前進。歐、美AI模式移速較快，美國模式最慢也最偏南，歐洲模式則較偏北、速度居中。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮

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