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完售65場破10萬人次 蔡琴看林懷民「幾米男孩」落淚:最刻骨銘心的演出

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北表演藝術中心外廣場搭起馬戲帳篷。圖／FOCASA馬戲團提供
台北表演藝術中心外廣場搭起馬戲帳篷。圖／FOCASA馬戲團提供

近期，民眾乘捷運經過劍潭站，就會看到台北表演藝術中心外廣場的馬戲帳篷及旋轉木馬，廣場上孩子歡聲連連。林懷民聯手幾米與FOCASA馬戲團跨界合作大戲《幾米男孩的100次勇敢》，去年起在台南、高雄、台中，輪番上演，場場完售。今年三月跨海在香港藝術節轟動一時又加場演出。如今巡演再啟，七月在台北藝術中心，十場演出全數售罄；八月移師城市舞台，十場票房也幾近完售。全劇至今累積超過 65 場滿座紀錄，吸引逾 10 萬人次觀賞。

上週五，深居簡出的蔡琴出席北藝中心的首演。演出後她帶著滿滿的感動，到後台致意，一見多年老友林懷民，數次擁抱。

她感性地對演員說：「今天的表演讓我很感動，我以前很怕看馬戲，因為那都是很難很驚險的動作特技。但林懷民老師的指導跟幾米的畫作，讓你們融入了新角色。看到小男孩學倒立，全場觀眾跟著小丑從一數到一百，齊聲為他加油，我就哭了。這是最感人，最刻骨銘心的劇場演出。你們的演出讓我很感動，很幸福。」

蔡琴開玩笑說，事前準備了好看的手巾，要用來擦眼淚，結果真的用上了。她收拾了哽咽：「我為你們唱一首歌吧！」便唱起了〈恰似你的溫柔〉。林懷民、幾米及演員們，團團圍著蔡琴一起合唱。這時輪到團長林智偉感動落淚。

林懷民則分享人生中聽過最棒的舞評。《幾米男孩》台南演出時，他聽到身後有一位歐吉桑用台語激動大讚：「水啦！」，「這種與民眾打成一片，現場共享的快樂，是從前獲得《紐約時報》讚譽都無法比擬的！」

●《幾米男孩的100次勇敢》2026台灣巡演詳情及售票資訊可見官網：https://onetoonehundredabravejourney.my.canva.site/

林懷民聯手幾米與FOCASA馬戲團跨界合作大戲《幾米男孩的100次勇敢》。圖／FOCASA馬戲團提供
林懷民聯手幾米與FOCASA馬戲團跨界合作大戲《幾米男孩的100次勇敢》。圖／FOCASA馬戲團提供

林懷民聯手幾米與FOCASA馬戲團跨界合作大戲《幾米男孩的100次勇敢》。圖／FOCASA馬戲團提供
林懷民聯手幾米與FOCASA馬戲團跨界合作大戲《幾米男孩的100次勇敢》。圖／FOCASA馬戲團提供

蔡琴 林懷民 幾米

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