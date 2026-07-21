聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／想去痘除斑 先從腸道乾淨開始

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
想擁有美肌，應天天排便，建議多攝取6大營養素。圖／123RF
想擁有美肌，應天天排便，建議多攝取6大營養素。圖／123RF

許多人為了臉上的斑點、暗沉或反覆發作的痘痘，不惜砸重金購買昂貴保養品。其實，保持乾淨的腸道才是皮膚好最快的方法。想要擁有透亮美肌，首要養成天天排便的習慣，也建議多攝取6大營養素，以達到清腸與抑制黑色素沉澱的效果。

1.優質蛋白質→肌膚修復的基石

優質蛋白質是維持肌膚彈性的原料。攝取足夠的優質蛋白如黃豆、魚肉或雞蛋，身體才能獲得充足的胺基酸來合成膠原蛋白，修復發炎的痘痘，並讓肌膚維持緊緻與彈性。其中，最沒有負擔的蛋白質來源為植物性蛋白，如黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆等。

2.膳食纖維→腸道清道夫

膳食纖維是維持大腸乾淨的清道夫。非水溶性膳食纖維在腸道中，就像一把隱形小刷子，能增加糞便體積並刺激腸道規律蠕動，將囤積在腸壁上的宿便、毒素加速排出體外。所以養成定期排便習慣，身體慢性發炎就會顯著降低，反覆發作的痘痘與暗沉，就能迎刃而解。

3.花青素→抑制黑色素沉澱

花青素是強效抗氧化劑，廣泛存在於紫甘藍、藍莓與茄子等紫色蔬果中。它能有效清除體內的自由基，保護肌膚免受紫外線與環境壓力的傷害，並能抑制黑色素的生成。需要注意的是，花青素容易受到高溫破壞，建議以生食或輕度汆燙的方式攝取，最能保留其完整的活性功效。

4.植物多酚→抑制黑色素活性

植物多酚是蔬果中的天然抗發炎與抗氧化成分，包括蘋果的蘋果多酚與綠茶的茶多酚。多酚類物質可有效抑制酪胺酸酶的活性，進而阻斷黑色素沉澱的連鎖反應；多酚還能減緩體內慢性發炎，降低肌膚因為發炎而產生的色素沉澱。

5.果膠→腸道好菌的超級食物

果膠是優質的水溶性膳食纖維，大量存在於蘋果、香蕉與燕麥中。它在腸道中吸水後會膨脹成膠凍狀，能溫和地促進腸道蠕動，並為好菌提供源源不絕的養分，當腸道內的好菌生態變豐富，大腸的排毒效率自然就高。

6.好油→幫助潤腸與鎖水

優質的油脂是腸道與皮膚的雙重潤滑劑。選擇冷壓初榨橄欖油、亞麻仁油或酪梨油等好油，能為大腸提供必要的潤滑效果，讓日常排便順暢。此外，它還能大幅提升蔬果中Beta-胡蘿蔔素、維生素E等脂溶性營養素的吸收率，協助強化細胞膜，幫肌膚鎖住水分，達到保濕作用。

美肌除斑 3招事半功倍

1.戒除精製糖：精製糖是肌膚的頭號殺手。攝取過多糖分會引發體內的「糖化反應」（Glycation），破壞膠原蛋白結構，導致肌膚鬆弛、提早長出皺紋。

2.充足飲水量：每天喝足體重X30-40mL的白開水，有助肌膚保水，並能加速將腸道纖維所抓取的毒素排出體外。

3.拒絕熬夜：夜間11點至凌晨3點是肝膽經排毒的黃金期。若熬夜會刺激壓力荷爾蒙飆高，容易導致黑色素沉澱。

健康主題館 黑色素 斑點 膳食纖維 腸道

延伸閱讀

長期宿便好菌降 不良習慣加劇菌相失衡恐致癌 便祕、解不乾淨可能是大腸癌表徵！

卸妝產品怎麼選？網友熱議六大「卸妝產品比較」找到適合自己的清潔方式

便祕吃香蕉？營養專家推奇異果、青豌豆！奇異果這樣吃更有效

吃抗生素居然會影響腸道菌長達8年？掌握兩大飲食原則幫助修復

相關新聞

外送專法今天上路！交通部壓線公告：外送平台未獲同意就續約將罰

我國首部外送專法今天上路，交通部昨天才預告相關草案，未來外送平台會員訂閱續約需經消費者明示同意，否則最高可處平台卅萬罰鍰；要求業者對外送員要有交通安全訓練機制，並明定外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。民眾黨批交通部效率差，點名交通部長陳世凱，「有時間騎機車作秀，沒時間把配套做好」。

外送平台會員訂閱自動續約？消基會建議統一規範

交通部修法規範外送平台業者需建立續約提醒及退費機制，也要提供外送的預估送達時間，若延遲逾合理時間，消費者可取消訂單並獲適當補償。外送產工認為，合理的延遲時間很難規範，須有完整的配套措施，另建議交通部應要求業者設置真人客服，消基會則建議修消保法統一規範。外送平台業者昨對此並未回應。

健康主題館／想去痘除斑 先從腸道乾淨開始

許多人為了臉上的斑點、暗沉或反覆發作的痘痘，不惜砸重金購買昂貴保養品。其實，保持乾淨的腸道才是皮膚好最快的方法。想要擁有透亮美肌，首要養成天天排便的習慣，也建議多攝取6大營養素，以達到清腸與抑制黑色素沉澱的效果。

健康名人堂／別只看醫院是不是賺錢 要看健保能不能永續

健保署日前公布醫療院所最新財務資料，引發熱議。媒體焦點多集中在「九成醫院整體有盈餘」或「哪些醫院最賺錢」，甚至部分民眾質疑，醫院一方面反映缺人、缺錢，另一方面卻仍有盈餘。然而，如果只看整體利益，而未深入理解財務結構，不僅容易誤解醫院經營現況，更可能錯失檢視全民健保制度的重要契機。

健康你我他／遠離菸酒勤復健 體會健康靠自己

姊夫好菸酒，退休後常在家附近小公園下棋、玩牌，朋友吆喝就去唱歌喝酒，日久健康下滑，跑醫院成常態。

消夜就想嗑雞排…減重醫師：恐因蛋白質吃太少 「饑餓開關」啟動

消夜時，只想吃雞排、薯條等鹹食才過癮嗎？減重專科醫師范亞萱指出，總是嘴饞想吃鹹食，不一定只是「嘴巴無聊」或意志力差，也可能與營養失衡有關。研究顯示，在蛋白質攝取比率偏低下，部分人容易增加非正餐時段進食，且偏好鹹香食物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。