健康主題館／想去痘除斑 先從腸道乾淨開始

許多人為了臉上的斑點、暗沉或反覆發作的痘痘，不惜砸重金購買昂貴保養品。其實，保持乾淨的腸道才是皮膚好最快的方法。想要擁有透亮美肌，首要養成天天排便的習慣，也建議多攝取6大營養素，以達到清腸與抑制黑色素沉澱的效果。

1.優質蛋白質→肌膚修復的基石

優質蛋白質是維持肌膚彈性的原料。攝取足夠的優質蛋白如黃豆、魚肉或雞蛋，身體才能獲得充足的胺基酸來合成膠原蛋白，修復發炎的痘痘，並讓肌膚維持緊緻與彈性。其中，最沒有負擔的蛋白質來源為植物性蛋白，如黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆等。

膳食纖維是維持大腸乾淨的清道夫。非水溶性膳食纖維在腸道中，就像一把隱形小刷子，能增加糞便體積並刺激腸道規律蠕動，將囤積在腸壁上的宿便、毒素加速排出體外。所以養成定期排便習慣，身體慢性發炎就會顯著降低，反覆發作的痘痘與暗沉，就能迎刃而解。

3.花青素→抑制黑色素沉澱

花青素是強效抗氧化劑，廣泛存在於紫甘藍、藍莓與茄子等紫色蔬果中。它能有效清除體內的自由基，保護肌膚免受紫外線與環境壓力的傷害，並能抑制黑色素的生成。需要注意的是，花青素容易受到高溫破壞，建議以生食或輕度汆燙的方式攝取，最能保留其完整的活性功效。

4.植物多酚→抑制黑色素活性

植物多酚是蔬果中的天然抗發炎與抗氧化成分，包括蘋果的蘋果多酚與綠茶的茶多酚。多酚類物質可有效抑制酪胺酸酶的活性，進而阻斷黑色素沉澱的連鎖反應；多酚還能減緩體內慢性發炎，降低肌膚因為發炎而產生的色素沉澱。

5.果膠→腸道好菌的超級食物

果膠是優質的水溶性膳食纖維，大量存在於蘋果、香蕉與燕麥中。它在腸道中吸水後會膨脹成膠凍狀，能溫和地促進腸道蠕動，並為好菌提供源源不絕的養分，當腸道內的好菌生態變豐富，大腸的排毒效率自然就高。

6.好油→幫助潤腸與鎖水

優質的油脂是腸道與皮膚的雙重潤滑劑。選擇冷壓初榨橄欖油、亞麻仁油或酪梨油等好油，能為大腸提供必要的潤滑效果，讓日常排便順暢。此外，它還能大幅提升蔬果中Beta-胡蘿蔔素、維生素E等脂溶性營養素的吸收率，協助強化細胞膜，幫肌膚鎖住水分，達到保濕作用。

美肌除斑 3招事半功倍

1.戒除精製糖：精製糖是肌膚的頭號殺手。攝取過多糖分會引發體內的「糖化反應」（Glycation），破壞膠原蛋白結構，導致肌膚鬆弛、提早長出皺紋。

2.充足飲水量：每天喝足體重X30-40mL的白開水，有助肌膚保水，並能加速將腸道纖維所抓取的毒素排出體外。

3.拒絕熬夜：夜間11點至凌晨3點是肝膽經排毒的黃金期。若熬夜會刺激壓力荷爾蒙飆高，容易導致黑色素沉澱。