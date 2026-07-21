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健康名人堂／別只看醫院是不是賺錢 要看健保能不能永續

聯合報／ 陳柏同（財團法人厚生基金會執行長）
厚生基金會執行長陳柏同。 聯合報系資料照
厚生基金會執行長陳柏同。 聯合報系資料照

健保署日前公布醫療院所最新財務資料，引發熱議。媒體焦點多集中在「九成醫院整體有盈餘」或「哪些醫院最賺錢」，甚至部分民眾質疑，醫院一方面反映缺人、缺錢，另一方面卻仍有盈餘。然而，如果只看整體利益，而未深入理解財務結構，不僅容易誤解醫院經營現況，更可能錯失檢視全民健保制度的重要契機。

醫院仰賴業外收入 反映健保難支撐醫療

這份財務資料最大意義，在於同時揭露「醫務利益」與「整體利益」。醫務利益反映門診、急診、住院、手術等醫療本業的經營成果；整體利益則包含投資收益、停車場、租金等業外收入。一家醫院即使整體仍有盈餘，也可能只是依賴業外收入，醫療本業卻已承受沉重壓力。換言之，醫務利益才是衡量醫療本業是否健康、健保支付是否合理的重要指標。

如果一家企業必須長期依賴副業維持獲利，外界通常會認為本業出了問題。同樣地，醫院若需仰賴業外收入維持整體盈餘，真正值得討論的，不是醫院是否賺錢，而是醫療本業是否具有永續經營的能力。醫務利益普遍偏低，反映的不是醫院效率不佳，而是整體社會透過全民健保投入醫療的資源，已逐漸無法支應醫療服務的實際成本。

台灣以相對有限的醫療支出，建立舉世稱道的全民健保制度，提供全民高度可近且便利的醫療服務。但高齡、慢性病增加，以及新藥、新醫材、人工智慧等快速發展，使醫療需求與成本持續攀升，社會對醫療品質的期待也愈來愈高。如果社會投入醫療的資源無法與醫療需求同步成長，再完善的制度、再高效率的管理，也終將面臨極限。

讓醫院有合理盈餘 健保永續顧人民健康

醫療是高度人才、知識與資本密集的產業，全年無休、廿四小時運作，需要持續投資設備、資訊系統、數位轉型與人才培育。醫院的合理盈餘不是追求暴利，而是維持醫療品質、安全、創新能力及產業永續的必要條件。

近年「五大皆空」人才流失，部分醫師、藥師、醫檢師、心理師轉往其他醫療場域，反映的並非使命感不足，而是高工時、高風險與高壓力未獲得相對合理回報。尤其住院與急重症醫療需要投入最多人力與資源，支付制度若無法合理反映其價值，人才流失將更加嚴重。

健保署公開財務資訊，不應淪為醫院盈餘排行榜，而應成為檢視健保支付制度的重要依據。醫務利益不是醫院的成績單，而是全民健保的健康檢查報告；它反映的不是醫院賺了多少，而是整體社會是否願意投入足夠資源，維持兼具公平、品質與永續的醫療體系。

台灣醫療支出於GDP占比長期低於OECD平均，卻支撐著高度可近、使用率極高的全民健保。

真正值得全民討論的，不是醫院有沒有合理盈餘，而是我們是否願意共同投入更多資源，支持一個能夠留住人才、持續創新、永續發展的全民健保制度。增加醫療資源，不只擴大支出，更是對人民健康、社會穩定與國家競爭力最重要的長期投入。

健保 醫院 醫護 看診

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