聽新聞
0:00 / 0:00

一粒稻米串起永續 新光保全與新光人壽慈善基金會接力守護土地與海洋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
稻聚永續生態圈合作夥伴。農業部永續利用司黃新達司長(右六)、農業部永續利用司杜啟華科長(右一)、農業部花蓮區花蓮農改場宣大平副場長(左五)、新光保全人資長劉佩玉(左四)、新光保全鄒國民資深協理(左六)。圖／新光保全提供
稻聚永續生態圈合作夥伴。農業部永續利用司黃新達司長(右六)、農業部永續利用司杜啟華科長(右一)、農業部花蓮區花蓮農改場宣大平副場長(左五)、新光保全人資長劉佩玉(左四)、新光保全鄒國民資深協理(左六)。圖／新光保全提供

農業部見證下，新光保全與新光人壽慈善基金會攜手推動永續循環行動，串聯多年來在土地與海洋的投入，從有機稻米種植、公益捐贈到農業剩餘資材再利用，進一步延伸至珊瑚復育與海洋保育，讓一粒稻米的價值從土地延伸到海洋。

新光保全長期推動「青出宜蘭」青農返鄉計畫，陪伴青年投入有機農業，以友善耕作方式種植有機稻米，收成後將有機白米分享給全台弱勢家庭，兼顧土地永續與公益關懷。同時攜手農業部花蓮區農業改良場、連橫生技及野野有限公司等夥伴，推動農田生物多樣性、循環經濟、生態調查及生物炭回歸農田，打造更友善的農業環境。

新光人壽慈善基金會則將稻米收成後留下的稻殼等農業剩餘資材，經國立臺灣海洋大學評估生物炭應用可行性後，結合光泰環能股份有限公司依循國際標準製成生物炭（Biochar），應用於珊瑚復育磚，增加自然碳匯，協助海洋生態復育。

基金會近年除持續推動全台淨海行動，也與BlueTrend藍色脈動合作開發珊瑚觀察教案，響應聯合國「國際永續及韌性旅遊年」，推動珊瑚觀察員培訓計畫。前往澎湖潛水的民眾可學習珊瑚保育知識，並協助記錄珊瑚健康、生長情形及周邊生態，觀測資料將由國立高雄科技大學漁業科技與管理系分析，建立長期監測資料，作為珊瑚復育及海洋保育的重要依據。

新光保全表示，此次合作最大的特色，在於將農業剩餘資材循環再利用，串聯土地、海洋、材料科技與生物多樣性等不同領域，打造完整的永續循環模式。未來雙方將持續結合企業、政府、學界及民間夥伴，深化土地與海洋保育合作，讓一粒稻米從照顧土地、關懷弱勢，到守護海洋，發揮更大的永續影響力。

珊瑚 農業部 稻米

延伸閱讀

雙溪區黃金稻田迎秋收 三百人體驗食農趣

ESG走向自然資本治理 遠雄人壽以「守護億隻鴞」布局企業永續競爭力

頭屋鄉明德社區守護環境被看見 京鼎精密科技簽署ESG永續合作意向書

大湖農工建教班攜手台積電基金會 師生為3所國中小更換LED燈具創三贏

相關新聞

明天仍有午後雷陣雨！熱帶低氣壓估這日生成 2地降雨機率增加

明天起水氣逐漸減少，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，午後大台北、各山區仍有大雨發生機率，周五熱帶擾動恐增強為熱帶性低氣壓，周六至下周一將移動到菲律賓至南海一帶，屆時台灣東半部、恆春半島會有短暫陣雨，南部也有局部短暫陣雨。

外送專法明正式上路 4部會配套法規同步施行

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日正式施行。勞動部今傍晚表示，為落實外送專法制度，勞動部、經濟部、交通部及衛福部等相關部會歷經近半年密切合作，依法律授權完成相關外送平台施行細則、經濟補償辦法、契約應記載及不得記載事項、外送合作契約範本等配套法規，將於明日起與外送專法同步施行，共同打造更安全、透明、公平的外送產業環境。

外送專法今天上路 交通部壓線公告：外送平台未獲同意就續約將罰

我國首部外送專法今天上路，交通部昨天才預告相關草案，未來外送平台會員訂閱續約需經消費者明示同意，否則最高可處平台卅萬罰鍰；要求業者對外送員要有交通安全訓練機制，並明定外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。民眾黨批交通部效率差，點名交通部長陳世凱，「有時間騎機車作秀，沒時間把配套做好」。

外送平台自動續約？消基會建議統一規範

交通部修法規範外送平台業者需建立續約提醒及退費機制，也要提供外送的預估送達時間，若延遲逾合理時間，消費者可取消訂單並獲適當補償。外送產工認為，合理的延遲時間很難規範，須有完整的配套措施，另建議交通部應要求業者設置真人客服，消基會則建議修消保法統一規範。外送平台業者昨對此並未回應。

外送團體聲明 反Grab併購案

我國首部外送專法今天上路，相關配套措施至今仍未完備。民眾黨立法院黨團總召陳清龍昨天表示，眼見外送專法上路在即，交通部才緊急預告子法，如此行政效率令人傻眼，導致外送員保障「三缺一」。

酷齡關懷+高溫保險 台南試辦

極端高溫來襲，高齡長者熱危害就診人次近十年成長逾二點五倍，環境部昨宣布結合環境科技與社福體系的酷齡氣候關懷行動，加上全國首個高溫微型保險試辦案，給獨居長者一整套關懷服務，目前以台南市為試辦區，估三點二萬人受益，未來將逐步推廣至全國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。