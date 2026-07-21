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酷齡關懷+高溫保險 台南試辦

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

極端高溫來襲，高齡長者熱危害就診人次近十年成長逾二點五倍，環境部昨宣布結合環境科技與社福體系的酷齡氣候關懷行動，加上全國首個高溫微型保險試辦案，給獨居長者一整套關懷服務，目前以台南市為試辦區，估三點二萬人受益，未來將逐步推廣至全國。

環境部昨天與衛福部、金管會、台南市政府、南山人壽等共同舉行高溫關懷不漏接起跑記者會。

金管會主委彭金隆表示，高溫對社會經濟和健康都帶來嚴重衝擊，高溫微型保險為南山人壽推出的全國首張團體微型熱傷害住院健康保險，今年七月起於台南市試辦，以十五至七十五歲低收、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼者為保障對象。

南山人壽董事長尹崇堯表示，保險或許無法讓地球降溫，但能給高溫弱勢撐起一把保護傘，如因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可獲得定額一萬元住院保險給付，保費全數由南山人壽慈善基金會捐助，符合資格民眾無須負擔保費。

台南市環保局主任秘書朱玫瑰表示，台南市試辦的酷齡氣候關懷行動，包含建置三級的高溫預警分級關懷機制，第一級為室溫卅三度以下的例行監測；第二級室溫達到卅五度時進行電話訪問；第三級則是室溫達卅六度以上時，進行現場訪視和相關物資提供。

環境部氣候變遷署副署長張根穆進一步說明，關懷行動透過溫度計、大數據、氣象監測數據等記錄獨居長者家中的溫度，透過科技的輔助協助第一線社福人員精準掌握高風險對象。

環境部長彭啓明表示，酷齡行動與高溫微型保險未來將視試辦成效逐步推廣至全國，並納入國家氣候變遷調適行動計畫持續推動。

高溫 台南 南山人壽 環境部 極端氣候

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