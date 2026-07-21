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外送團體聲明 反Grab併購案

聯合報／ 記者林銘翰李柏澔陳素玲林海／台北報導

我國首部外送專法今天上路，相關配套措施至今仍未完備。民眾黨立法院黨團總召陳清龍昨天表示，眼見外送專法上路在即，交通部才緊急預告子法，如此行政效率令人傻眼，導致外送員保障「三缺一」。

民眾黨團昨天舉行「有專法要保障，民進黨別擺爛」記者會，立委陳昭姿表示，針對外送員長期反映的問題，民眾黨團先前曾經舉行協調會，交通部好不容易願意納入子法管理，「這麼重要的法規，昨天才開始預告」，民眾黨團不允許交通部如此怠惰。

陳清龍點名，交通部長陳世凱有時間騎機車作秀，完全沒把外送員及消費者權益放在心上，「目前外送員保障三缺一，麻煩交通部迅速補上」。

民眾黨團提出五大訴求，包括防堵剝削、嚴格取締、拒絕壟斷、補齊缺口及跨部會整合，同時要求行政院在外送專法上路三個月及六個月後向立法院社會福利及衛生環境委員會提交「外送專法實施對勞動條件、民生物價及餐飲產業影響評估」報告。

台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會、台中市外送平台服務產業工會等昨共同發布聲明指出，Grab收購台灣foodpanda案，Grab的大股東即為Uber，且Uber執行長長期擔任Grab董事，直到七月六日才宣布辭任，顯然僅是為了規避併購審查的技術性切割。

若核准此併購案，台灣外送市場必將淪為名為兩家、實為一家的絕對壟斷，市場失衡與國安危機將完全不可逆，呼籲公平會及國安相關部會，務必正視此案背後風險，立即駁回Grab併購案。

外送專法上路，Uber Eats表示，將全力配合政策確保合規，未來將分享實務經驗，並期盼政府建立定期檢討與對話機制，讓監理框架在保障外送合作夥伴、維護平台使用者權益與確保產業衡平發展上，更為健全務實。

Grab 陳世凱 陳昭姿 外送員 交通部

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