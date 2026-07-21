外送平台自動續約？消基會建議統一規範

交通部修法規範外送平台業者需建立續約提醒及退費機制，也要提供外送的預估送達時間，若延遲逾合理時間，消費者可取消訂單並獲適當補償。外送產工認為，合理的延遲時間很難規範，須有完整的配套措施，另建議交通部應要求業者設置真人客服，消基會則建議修消保法統一規範。外送平台業者昨對此並未回應。

許多消費者抱怨，我國兩大外送平台會員訂閱為自動續約，想要取消卻因無客服電話、找不到申訴窗口。也有消費者質疑，「點一杯飲料預估廿分鐘送達都嫌久，假設延遲半小時才能合理取消訂單，就算在預估時間送達，飲料冰塊都融化了，這樣也很不合理」。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，目前兩大平台提供消費者的預估送達時間，並未包含尖峰時段路況或大雨交通壅塞等時數，因此，外送員實際送達時間與平台預估時間不太一樣，甚至會差很多，導致不少外送員因此吃上負評，或是外送員為趕時間出車禍。

陳昱安表示，交通部修法是好事，但是應考慮更周全，針對業者、平台應該有更明確的要求，交通部也應要求業者，效仿國外依一定比例設置真人客服，這樣不管是遇到消費糾紛如會員訂閱自動續約民眾需要申訴，還是外送員車禍需要救援等，都能夠及時處理。

消基會董事長鄧惟中說，目前修法草案仍有很多模糊地帶，包含延遲時間究竟多久才算合理？交通部、餐廳業者、平台業者、外送員、外送工會、消基會等都有各自的看法，肯定政府願意訂定規範及原則，也考量很多定型化契約在實施後也會滾動修正，待正式公告、上路後將觀察後續各單位的反應，而在預告期間盼交通部能與更多單位討論、廣納意見。

此外，鄧惟中也指出，很多服務業如早期的來電答鈴、目前熱門的各影音串流平台，也有自動續約這類問題，許多民眾被默默扣錢，待發現時已是累積大筆金額。

鄧惟中認為，與其在各目的事業主管機關逐一公告，應以更高層級的消保法來統一規範，不管消費者當初有無同意自動續約，都該適用此通用規則，建議行政院消保處將此列入消保法實施細則，避免消費糾紛，也不用一直補漏洞。