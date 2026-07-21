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健康你我他／遠離菸酒勤復健 體會健康靠自己

聯合報／ 文／張重玖（高市楠梓）

菸酒距離鬼門不遠，姊夫<a href='/search/tagging/2/中風' rel='中風' data-rel='/2/104889' class='tag'><strong>中風</strong></a>後改變價值觀。圖／張重玖提供
菸酒距離鬼門不遠，姊夫中風後改變價值觀。圖／張重玖提供

姊夫好菸酒，退休後常在家附近小公園下棋、玩牌，朋友吆喝就去唱歌喝酒，日久健康下滑，跑醫院成常態。

為維護他的健康，姊姊管制零用金，家裡的垃圾由他負責清理分類，聽到垃圾車播放少女祈禱音樂聲就出門，想不到竟會開拓財源，鄰居把回收物遞給他，累積幾天就向回收場借手推車運去賣，菸酒錢增加，折損健康力度就慢慢增碼。

前年在春節期間，太陽高掛未見身影，姊姊打開房門，驚見他臉歪斜，口齒不清躺在床下呻吟，即叫救護車送海軍醫院急診，經檢查確定中風，住院診療，姊姊全天候看護，推著輪椅帶他做各種細密檢查，出院後接著是長期復健

住透天厝須爬樓梯，姊夫半身無力舉步維艱，姊姊常扶他上下樓梯，推輪椅去做針灸復健，姊夫在姊姊細心照顧下逐漸恢復元氣，而姊姊自嘲當作運動減肥、吃苦吃補，久了姊姊脊椎受傷無法挺直，且壓迫到神經，只能請鐘點臨時看護，幫忙帶姊夫去做診療與復健。

倆老雙雙需要看護，姊夫那些酒肉朋友不再邀約他去消遣、娛樂，撿回老命就安分待在家裡看電視，每周教會派車接去教會做禮拜，深深體會身體健康靠自己，唯有遠離菸酒，才能改善健康。

鬼門關走一遭，姊夫戒除菸酒，也改變了價值觀，不製造麻煩，家庭才有和樂幸福。

復健 中風 運動 戒菸 退休

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