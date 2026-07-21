外送專法今天上路 交通部壓線公告：外送平台未獲同意就續約將罰

我國首部外送專法今天上路，交通部昨天才預告相關草案，未來外送平台會員訂閱續約需經消費者明示同意，否則最高可處平台卅萬罰鍰；要求業者對外送員要有交通安全訓練機制，並明定外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。民眾黨批交通部效率差，點名交通部長陳世凱，「有時間騎機車作秀，沒時間把配套做好」。

外送平台會員訂閱服務多為自動續約，許多消費者收到扣款通知後才知道，交通部昨預告訂定「外送員交通安全管理規則」及「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」兩項草案，分別就外送員交通安全管理及消費者契約保障建立明確規範。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯說明，「外送員交通安全管理規則」是依照「外送員權益保障及外送平台管理法」訂定，明定業者須對新進及在職外送員辦理交通安全教育訓練與定期回訓，持續強化安全駕駛觀念。若平台業者未針對外送員進行教育訓練，可依道交處罰條例第廿四條處二至十萬元，未安排安全講習可依同條例第廿三條開罰十至五十萬元。

「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」部分，趙晉緯說明，首次訂閱會員服務如ＵＢＥＲ ＯＮＥ或ＰＡＮＤＡＰＲＯ等，於七日內可解除契約，自動續約須經消費者明示同意，並建立續約提醒及退款機制，若未經消費者明示同意就續約，可依消保法第五十六之一條，處外送平台三至卅萬元罰鍰。

除建立續約提醒，趙晉緯也指出，業者應明確揭露取消、退費條件及瑕疵處理方式，完整揭露商品內容與費用細項，未明列費用應由業者自行負擔。

針對延遲送達部分，趙晉緯表示，業者應提供預估送達時間，如延遲逾合理期間，消費者得取消訂單並獲適當補償，系統異常或合作商家等履約風險也不得轉嫁消費者。

趙晉緯說，兩項草案由交通部公路局邀集消費者保護團體、外送平台業者與外送工會等研商後提出，已依法辦理預告，廣徵各界意見。

「外送員交通安全管理規則」將於完成預告後盡速修正並公告施行，最快八月上路；而「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」則於完成卅天預告及修正後，依規定陳報行政院核定後，力拚今年底實施。