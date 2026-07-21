歡慶30周年 原民會啟動三大樂舞盛宴

「我們都是一家人，歡迎大家回家、回台灣的家，一起度過美好的時間。」原民會昨舉行「原來，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，希望透過三大嘉年華，輕鬆自然地將台灣原民跟同屬南島語系的夏威夷、帛琉、馬紹爾群島等國家連結在一起。

啟動儀式上，曾智勇與美國夏威夷州駐台北辦事處處長許正昌共同觸碰LED大螢幕，象徵啟動三大原住民族樂舞盛宴，雙方互戴象徵排灣族榮譽的花圈與夏威夷花環，帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等駐台使節齊聚，共同見證台灣展現全球南島語族發源地的主體自信。

三大活動包含七月卅一日至八月二日在新北市市民廣場登場的「我在Aloha台夏文化節」、九月五日在屏東縣立體育館舉辦的「Mathariri音樂節」，以及十月卅一日至十一月一日在台東森林公園舉辦的「PASIWALI原住民族國際音樂節」。

「文化的感動往往比政策宣導更能深入人心。」曾智勇表示，今年是原民會成立卅周年，原民會不辦嚴肅的座談或政策說明會，而是呈現台灣原住民最美麗的文化。

原民會首度與美國夏威夷州政府駐台北辦事處共同辦理「我在Aloha台夏文化節」，透過樂舞落實南島外交。「Mathariri音樂節」以音樂為媒介，致敬不同族群背景展現的多元包容力，「Mathariri」為魯凱語，意指漂亮、美好。「PASIWALI原住民族國際音樂節」則邀請來自世界各地原民表演者參與，演出陣容橫跨不同世代。

為台灣在世界棒球經典賽打出關鍵滿貫全壘打與逆轉砲的「費仔」，母親來自阿美族。啟動儀式上播放「費仔」拍攝的祝福影片，他表示這一年難以用語言表達，「加油，台灣，謝謝！」