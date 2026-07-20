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高溫天氣血壓飆升、頭暈別輕忽 醫：暑熱、脫水與情緒波動都是誘因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容提醒，夏季高溫不僅容易造成中暑，更可能脫水、電解質失衡、自律神經失調等因素，使血壓波動劇烈，若伴隨劇烈頭痛、胸悶、呼吸困難或肢體無力等症狀，應立即就醫，避免延誤治療。聯合報系資料照
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容提醒，夏季高溫不僅容易造成中暑，更可能脫水、電解質失衡、自律神經失調等因素，使血壓波動劇烈，若伴隨劇烈頭痛、胸悶、呼吸困難或肢體無力等症狀，應立即就醫，避免延誤治療。聯合報系資料照

近期天氣高溫，讓不少民眾在戶外汗流浹背，甚至出現頭暈、頭痛、臉潮紅、心悸等不適。有些原本就有高血壓病史的患者，更發現血壓忽高忽低，以為只是天氣太熱，休息一下就會改善。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容提醒，高溫環境下若出現頭暈、胸悶、暈厥等症狀，應留意是否為心血管疾病警訊，而非單純中暑

吳宛容表示，夏季屬火，對應人體的「心」，炎熱天氣容易使暑邪侵犯人體，耗傷氣陰，使體內水分大量流失，導致氣虛、陰虛，進而出現頭暈、口乾、心悸、疲倦、注意力下降等症狀。若本身已有高血壓、糖尿病、高血脂或年長者，更容易因身體調節能力下降，使血壓出現劇烈波動。

此外，現代人常待在冷氣房，頻繁進出室內外，短時間內經歷十幾度的溫差，血管反覆收縮與擴張，也會增加心血管負擔。有些人又因怕流汗而刻意少喝水，反而造成血液濃縮、循環負擔增加，容易誘發頭暈、心悸甚至中暑。

從中醫辨證來看，夏季因高溫造成血壓升高及頭暈，大致可分為幾種類型。第一種是「肝陽上亢型」，患者平時容易急躁、壓力大，遇到炎熱天氣後更容易出現頭痛、臉紅、眼睛充血、血壓偏高等症狀。

第二種是「氣陰兩虛型」，常見於年長者或長時間在戶外工作的族群，大量流汗後容易疲倦、口乾舌燥、頭暈目眩，甚至站起來眼前發黑。

第三種則是「痰濕阻滯型」，多見於肥胖、代謝症候群患者，容易感到頭重如裹、胸悶、精神不濟，血壓控制也較不穩定。

治療方面，中醫依個人體質進行辨證論治，並非所有高血壓患者都使用相同藥方。肝陽上亢者，可考慮平肝潛陽、滋陰降火；氣陰兩虛者則以益氣養陰、生津止渴為主；若屬痰濕體質，則著重健脾化濕、改善代謝，協助降低心血管負擔。同時配合規律作息與生活調整，更能提升整體療效。

吳宛容建議，炎炎夏日應掌握「三補、三避」原則。第一，補充足夠水分，不要等到口渴才喝水，尤其戶外工作者應少量多次補充水分及電解質。第二，避免正中午上午11點至下午3點長時間曝曬。第三，避免情緒過度激動，因焦慮、憤怒、緊張都可能使交感神經活化，造成血壓短暫飆升。

運動方面，建議改在清晨或傍晚較涼爽時進行快走、游泳、伸展或太極拳，每次30分鐘左右即可，避免高溫時段劇烈運動，以免大量流汗造成水分與電解質流失，增加心血管負擔。

吳宛容提醒，高血壓患者夏天仍應規律服藥，不可因為天氣炎熱或血壓一時下降就自行停藥或減藥。建議每天固定時間量測血壓，並記錄數值供醫師評估。如果血壓持續高於180/120mmHg，或合併劇烈頭痛、胸痛、呼吸困難、意識改變、單側肢體無力、說話不清等症狀，應立即送醫，不可自行判斷只是「天氣太熱」或「中暑」，以免錯失黃金治療時機。

高溫 中暑 高血壓

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