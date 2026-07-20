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與北醫附醫合約終止 婦產科醫劉偉民：7月底合約到期「可惜來得突然」

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與北醫附醫合約終止 婦產科醫劉偉民：7月底合約到期「可惜來得突然」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
婦產科醫師劉偉民於臉書發文指出，他從台北榮總轉戰台北醫學大學附設醫院，在此服務了25年，其中有太多美好的回憶，雖然也有一些瑕疵，但瑕不掩瑜，北醫已經終止和他持續聘任醫師的合約，並將於7月底到期。聯合報系資料照
婦產科醫師劉偉民於臉書發文指出，他從台北榮總轉戰台北醫學大學附設醫院，在此服務了25年，其中有太多美好的回憶，雖然也有一些瑕疵，但瑕不掩瑜，北醫已經終止和他持續聘任醫師的合約，並將於7月底到期。聯合報系資料照

婦產科醫師劉偉民救治無數病人，他昨天於臉書突然發文，他從台北榮總轉戰台北醫學大學附設醫院，在此服務了25年，其中有太多美好的回憶，雖然也有一些瑕疵，但瑕不掩瑜，和北醫合約7月底到期，從8月開始需要追蹤的病人若需要協助仍然可在台北中山醫院靜候。

此文一出，許多網友紛紛留言，「謝謝您將這段歲月都奉獻給北醫」、「一位好醫師，留下的不只是25年歲月，更是一座由信任累積而成的橋梁」，但也有病患憂心，原本預定在北醫開刀是否受影響？

因此，劉偉民今天再度發文指出，昨天一篇文章，因北醫已經終止和他持續聘任醫師的合約，是一年簽，可惜來得突然。

劉偉民說，與北醫的達文西手術已排到明年初，造成許多病患的恐慌。因此，已經和北醫婦產部主管溝通後，結論是一切手術照舊，才不會影響病患的權益，直到手術明年初都開完之後。為此，網友紛紛留下「謝謝劉教授，加油加油」等語。

北醫 北醫附醫 婦產科

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