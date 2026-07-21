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越南旅遊染登革熱 嘉市現首例

聯合報／ 記者李宗祐張策／連線報導
新北市副市長朱惕之（中）與市府團隊深入頂福里巷弄，實地檢視花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處是否藏有積水孳生源。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（中）與市府團隊深入頂福里巷弄，實地檢視花盆底盤、交通錐及廢棄輪胎等處是否藏有積水孳生源。記者張策／攝影

一名剛畢業的大學生暑假期間前往越南旅遊，返國後陸續出現發燒、頭痛及後眼窩痛等症狀，至醫療院所就醫，本月十八日登革病毒核酸檢測（ＰＣＲ）檢驗後確診感染登革熱。嘉市衛生局提醒，至登革熱流行地區返國的民眾如有異狀，應戴口罩就醫，主動告知醫師旅遊史。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，針對這起境外移入個案，展開疫調，調查個案居住地周邊病媒蚊密度調查，並清除孳生源，昨上午完成住家周圍半徑一百公尺範圍內的戶內外化學防治作業。現為登革熱流行季節，高溫潮濕，有利病媒蚊孳生，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，定期巡查住家內外環境，清除積水容器，降低病媒蚊繁殖機會。

新北市副市長朱惕之昨率衛生局、環保局、土城區公所及清潔隊前往土城頂福里，進行登革熱防治誓師及社區環境巡檢。衛生局表示，目前新北尚無本土登革熱病例，但市府維持高度警戒，全面啟動社區防堵機制。

新北市環保局表示，截至六月底，累計動員二萬六五一六人次，清除孳生源八一六三處及積水容器一萬一八六五個，透過清潔隊、里長與環保志工共同巡查「複式動員」機制，加強稽查公共環境、側溝、髒亂點、菜園、空地及空屋等高風險場域，若發現積水孳生孑孓，依法告發。

衛生局長陳潤秋表示，新北已有四八六家醫療院所備有登革熱ＮＳ１抗原快速檢驗試劑，另有一五七家登革熱轉介合約社區藥局，藉此早期發現感染者，儘速通報，及早治療。另設有通報獎勵機制，避免疫情進一步擴大。

登革熱 越南 病媒蚊 嘉義

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