抑制重症發炎 登革熱療法新突破

登革熱俗稱「斷骨熱」，許多患者頭痛、後眼窩痛、關節痛、肌肉痛、骨頭痠痛，幾乎全身都痛，然迄今仍無特效藥物及疫苗。國衛院與成功大學醫學院攜手破解登革熱重症之謎，「雙特異性抗體」治療則可有效抑制過度發炎反應，減輕疼痛。

每年全球約三億九千多萬人感染登革病毒，部分患者惡化為重症。我國於二○一五年爆發嚴峻登革熱疫情，當年四萬多人確診，造成二二八例死亡；今年至七月中旬，累計登革熱確診一百例，含九十三例境外移入及七例本土個案。

現行治療登革熱，缺乏有效治療藥物，大都以輸液、退燒、開立止痛藥物等支持性療法為主，少部分患者病症惡化時，因免疫系統失控，引發「細胞激素風暴」（cytokine storm），導致休克、多重器官衰竭，甚至死亡。

國衛院、成大醫學院這項跨院、跨領域研究則成功破解「登革熱重症關鍵」，發現登革熱重症並非由單一免疫受體所引發，而是由兩個先天免疫受體CLEC5A與TLR2共同驅動發炎反應，研究團隊成功研發了可同時阻斷兩條路徑的「雙特異性抗體」，正積極發展為藥物。研究成果已於今年七月刊登於國際期刊「Journal of Biomedical Science」。

研究共同主持人、國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良表示，研究團隊早在二○○八年便發現先天免疫受體CLEC5A是登革病毒造成發炎與出血的重要受體，利用抗體治療，雖可降低出血熱，但保護效果僅約五成，推測仍有其他關鍵機制存在。

歷經多年研究，團隊於二○一八年找到第二個重要受體TLR2，並成功研發可同時鎖定兩個受體的「雙特異性抗體」，多次動物實驗證實，兩條訊號路徑造成重症發炎反應，其中小鼠試驗證實了該新式療法可有效抑制登革病毒誘發的過度發炎反應，可望成為未來全新的治療藥物。

此外，細胞實驗則發現「雙特異性抗體」療法可廣泛抑制四種血清型登革病毒及台灣曾流行的高毒力變異株所引發的發炎反應。

成大醫學院醫技系特聘教授王貞仁進一步解釋，該校長期投入登革熱研究，建立完整病毒資料庫，蒐集四種血清型及二○一五年台灣流行期間重症患者分離出的病毒變異株。

研究團隊利用這些病毒進行驗證，證實「雙特異性抗體」對不同血清型及台灣變異株皆具有良好的抑制效果，讓研究成果更具臨床應用價值。

王貞仁指出，登革病毒感染人體巨噬細胞後，不論第一型至第四型血清型，都會大量誘發ＴＮＦ-α、ＩＬ-６、ＩＬ-８及ＭＣＰ-１等促發炎細胞激素，形成細胞激素風暴，引發血管滲漏、休克及器官衰竭等重症表現。

這項研究結果發現，「雙特異性抗體」可同時阻斷CLEC5A與TLR2等兩大受體，顯著降低上述多項發炎因子的釋放，其中對ＩＬ-６與ＩＬ-８更展現跨血清型的一致抑制效果。

國衛院長司徒惠康表示，登革熱疫情一旦大爆發，患者眾多，重症致死風險也隨之增加，如果「雙特異性抗體」順利完成臨床前及臨床等藥物試驗，患者感染後如果適時接受治療，即可抑制過度發炎反應，大幅降低重症及死亡機率。