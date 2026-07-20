1社區1綠蔭打造6分鐘綠色生活圈 都市林計畫草案年底前提出

極端高溫已成為城市治理必須正面回應的課題。環境部今於國立台北科技大學召開第4次國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會。環境部指出，都市林計畫將以「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」為方向，打造6分鐘步行可達的綠色生活圈，並達成8度的林蔭體感降溫，年底前將提出都市林及公共植栽相關法制規畫。

環境部今舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」第4場社會溝通說明會，與產官學研及民間團體代表就都市林治理、木質資源循環及高溫調適等議題交換意見。

環境部氣候變遷署副署長張根穆表示，極端氣候帶來高溫、暴雨，而樹木具備降溫防洪的功能，可降低氣溫、提升舒適度，並提高都市韌性。因此都市林參考聯合國糧農組織（FAO）的定義，都市林包含了都市與近郊的森林與樹木，讓綠蔭不再是偏遠地區專利透過都市綠林連結周圍綠點成為韌性綠網。

張根穆指出，我國都市林計畫將參考荷蘭都市林權威Cecil Konijnendijk提出的「3-30-300」法則，即開窗可見3棵樹、社區具30%樹冠覆蓋、步行300公尺有公園綠地，我國則以「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」為目標，並達到6分鐘步行可達綠色生活圈，以及8度的林蔭體感降溫。

環境部長彭啓明表示，面對極端高溫與氣候變遷，都市林已不是單純的植樹工作，而是國家級韌性基礎建設，政府將透過全國50場社會溝通廣納意見，並結合AI、光達（LiDAR）等科技盤點都市綠蔭需求，推動適地適種、科學治理及樹木全生命周期管理，年底前會提出都市林及公共植栽相關法制規畫。

台北市政府秘書長王玉芬表示，台北市近年積極推動降溫城市計畫，從城市綠化、建築節能及綠色基盤3大面向打造宜居環境。北科大校長任貽均指出，學校長期深耕永續校園與跨領域環境治理，未來將結合建築、設計及科技專業，協助都市林治理與氣候調適。