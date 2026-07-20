明天仍有午後雷陣雨！熱帶低氣壓估這日生成 2地降雨機率增加

明天起水氣逐漸減少，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，午後大台北、各山區仍有大雨發生機率，周五熱帶擾動恐增強為熱帶性低氣壓，周六至下周一將移動到菲律賓至南海一帶，屆時台灣東半部、恆春半島會有短暫陣雨，南部也有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，目前在菲律賓東南方海面有熱帶擾動正在發展，不排除周五前後增強為熱帶性低氣壓，其路徑將沿著太平洋高壓南側，從菲律賓進入到南海，屆時迎風面的東半部、恆春半島降雨機率將增加。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明天起水氣逐漸減少，周五（24日）前南部降雨更加零星。周二（21日）各地為多雲到晴，午後大台北、各山區有大雨發生機率；周三至周五（22至24日）午後各山區也有局部大雨發生機率。

周六至下周一（25至27日）熱帶擾動移動到菲律賓至南海一帶，台灣東半部、恆春半島有短暫陣雨，周日、下周一（26、27日）南部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻說，未來1周溫度變化不大，各地高溫約32至35度，大台北、中南部內陸、花蓮縱谷局部高溫甚至上看36度；另明天台東有焚風發生，因此高溫也恐達36度。