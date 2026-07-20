外送專法明正式上路 4部會配套法規同步施行

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日正式施行。勞動部今傍晚表示，為落實外送專法制度，勞動部、經濟部、交通部及衛福部等相關部會歷經近半年密切合作，依法律授權完成相關外送平台施行細則、經濟補償辦法、契約應記載及不得記載事項、外送合作契約範本等配套法規，將於明日起與外送專法同步施行，共同打造更安全、透明、公平的外送產業環境。

勞動部表示，近年外送產業快速發展，已經成為國民生活不可或缺的一環，過往外送平台掌握派單機制、數位技術及大數據資料，在外送服務市場具有較高的主導權力；相較之下，外送員須自行負擔車輛購置、油耗、維修保養、執行外送服務的運輸安全等成本，且因資訊掌握有限、議約能力較弱，在整體外送體系中處於相對弱勢地位。因此，透過近年各界持續倡議外送產業的法制化，以平衡外送員、合作商家、消費者及平台業者的權利關係。

勞動部進一步說明，「外送專法」採跨部會共同推動模式，由勞動部、經濟部、交通部及衛福部依職掌分工訂定相關配套規範。

首先，勞動部訂定「外送員權益保障及外送平台管理法施行細則」等，明確外送員報酬計算方式、停權或終止契約事由之合理性及救濟程序、派單資訊的透明度、強化外送工作期間商業保險保障、新增勞工職業災害保險可向平台業者申請支付、完善保險規範、職業安全教育訓練等事項執行細節，確保外送員的勞動權益能真正落實。

在合作商家權益保障方面，經濟部訂定「外送合作契約範本」，強化平台與合作商家間交易公平性，若涉及抽成比例、收費項目、付款條件等重大事項，應經雙方合意後始得調整，並建立爭議處理機制，提升契約透明度。

在消費者保障及交通安全管理方面，交通部今預告「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」及「外送員交通安全管理規則」草案，內容強化會員服務、訂單取消退款、交易資訊揭露及平台履約責任等規範，同時要求平台業者辦理外送員交通安全教育訓練，並針對重大交通違規情形建立安全講習及管理機制，避免派單及系統通知方式增加交通風險。

在食品安全管理方面，衛福部訂定「外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法」，要求平台業者辦理外送員食品衛生安全教育訓練，強化餐點取送、運送過程及外送箱衛生管理，降低配送過程食品汙染風險，維護消費者食品安全。