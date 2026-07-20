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嘉義市今年首例境外移入登革熱 越南返台男確診
嘉義市出現今年首例境外移入登革熱病例。一名具有越南旅遊史的本國籍民眾，返國後陸續出現發燒、頭痛及後眼窩痛等症狀，就醫採檢後於7月18日經PCR檢驗確診。嘉義市衛生局已完成個案住家周邊緊急防治作業，呼籲民眾加強清除積水容器，防堵本土疫情發生。
衛生局表示，個案於7月15日出現發燒、頭痛及後眼窩痛等疑似登革熱症狀，7月16日前往嘉義市醫療院所就醫，7月18日經PCR檢驗確認感染登革熱，為嘉義市今年首例境外移入病例。
為防止病毒傳播，衛生局接獲確診通報後，立即展開疫情調查及防治措施，加強個案居住地周邊病媒蚊密度調查與孳生源清除，並於今天上午完成住家周圍半徑100公尺範圍內的戶內外化學防治作業，同時對個案及接觸者進行衛教宣導。
衛生局長廖育瑋表示，依據疾管署統計，截至7月20日，全國今年累計97例登革熱確定病例，其中90例為境外移入、7例為本土病例。目前正值登革熱流行季節，加上近期高溫潮濕，有利病媒蚊孳生，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，定期巡查住家內外環境，清除積水容器，降低病媒蚊繁殖機會。
衛生局提醒，前往登革熱流行地區返國民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉或關節痠痛等疑似症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史，以利及早診斷與治療，降低疫情擴散風險。
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