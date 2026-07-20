嘉義市今年首例境外移入登革熱 越南返台男確診

宵夜時段，總覺得一定要吃雞排、薯條？高雄初日診所減重專科醫師范亞萱指出，總是嘴饞想吃鹹食，不一定只是「嘴巴無聊」或意志力差，也可能與營養失衡有關。研究顯示，在蛋白質攝取比率偏低的情況下，有人容易增加非正餐時段進食，且偏好鹹香食物。

2026-07-20 16:01