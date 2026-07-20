曾文蓄水率逾8成 水利署：確保2期稻作穩定供灌

水利署今天表示，受惠梅雨、颱風巴威等降雨挹注，全台主要供水水庫蓄水率達約8成以上至滿庫，各地水情穩定，可滿足民生、產業及農業用水需求。其中，曾文及烏山頭水庫蓄水率達8成，可確保農業灌區2期稻作穩定供灌。

水利署今天透過新聞稿表示，目前主要供水水庫蓄水率達約8成以上至滿庫。其中，台中鯉魚潭水庫蓄水率達100%；桃園石門水庫、新竹寶山及寶二水庫、苗栗永和山水庫、台中德基水庫、嘉義蘭潭及仁義潭、台南南化水庫蓄水率超過9成。

水利署指出，曾文及烏山頭水庫蓄水率達8成、蓄水量近4.3億噸，可確保民生、產業用水無虞，以及農業灌區2期稻作穩定供灌。此外，南化水庫更有餘裕透過曾文南化聯通管，每日送水30萬噸至烏山頭水庫蓄存，利用跨區域調度，最大化提升水源運用效率。

水利署說明，目前正值颱風季，後續仍可能受颱風及短延時強降雨影響，水利署均依據集水區降雨、水位變化及下游河川安全，適時辦理調節性放流或排洪操作。以石門水庫為例，颱風巴威期間啟動溢洪道放水，以降低水位快速上升風險，距離上一次113年10月31日颱風康芮啟動溢洪道放水，已相隔約618日。

水利署提到，另因應颱風豪雨可能造成原水濁度升高，同步運用分層取水工及中庄調整池等設施，有效降低高濁度對供水的影響，持續維持民生及產業供水穩定。

水利署強調，將持續密切掌握中央氣象署氣象資訊以及各水庫集水區降雨情形，機動調整水庫蓄水及放水操作策略，在颱風豪雨期間兼顧防洪安全，雨後則把握時機加強引水蓄存，並持續推動跨區水源調度及各項備援供水措施，為後續枯水期用水預作最好準備，確保全台供水穩定。