影／三大原民樂舞盛宴起動 原民會期許「歌舞讓彼此更靠近 」

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇（Ljaucu Zingrur）與美國夏威夷州駐台北辦事處長許正昌（Andrew Koh）共同觸碰LED大螢幕進行啟動儀式，雙方更互戴象徵排灣族榮譽花圈與夏成夷花環，並與帛琉、馬紹爾群島、吐瓦鲁等邦交國大使使節及各界貴賓共同喊出「原來，歌舞讓彼此更靠近」，象徵台灣與世界情誼再度深化緊扣。

原民會以原住民族文化開啟外交， 發布今年辦理三大原住民族樂舞盛宴，包含7月31日至8月2日在新北市市民廣場登場的「我在 Aloha台夏文化節」、9月5日在屏東縣立體育館「Mathariri音樂節 」以及10月31日至11月1日在台東森林公園「PASIWALI原住民族國際音樂節」，象徵年度原住民族樂舞盛宴全面開跑。原民會邀請民眾不用出國，自7月底起共襄盛舉，跟著歌聲與舞步走進南島，感受跨越太平洋的文化嘉年華，體驗最美麗、具包容力的台灣多元族群價值 。

原民會主任委員曾智勇表示，「文化的感動往往比政策宣導更能深入人心」，今年原民會成立30週年，以具備文化自信姿態走向國際，除首度與美國頁成夷州政府駐台北辦事處共同辦理 「我在 Aloha台夏文化節」，透過樂舞落實南島外交。

「Mathariri 」為魯凱語，,意指漂亮、美好，「Mathariri 音樂節 」以音樂為媒介」致敬不同族群背景所展現的多元包容力與自信。另外「PASIWALI原住民國際音樂節」邀請来自世界各地之原住民族表演者參與演出，演出陣容橫跨不同世代，更是展現原住民族音樂不只是文化的展現，更是台灣走向世界的重要橋樑。記者會啟動儀式上，也迎来美國職棒大聯盟具阿美族身分的「費仔」祝福影片。

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，原民會主任委員曾智勇（中）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（左三）等貴賓共同喊出「原來，歌舞讓彼此更靠近」。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原住民舞者表演。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇致詞。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，會後原民會主任委員曾智勇（Ljaucu Zingrur）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌（Andrew Koh）等貴賓與現場參與者一起合影。記者鄭超文／攝影

原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，原民會主任委員曾智勇（右三）與美國夏威夷州駐台北辨事處長許正昌雙方互戴象徵排灣族榮譽花圈與夏成夷花環，並互相擁抱。記者鄭超文／攝影