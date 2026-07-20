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影／三大原民樂舞盛宴起動 原民會期許「歌舞讓彼此更靠近 」
原民會下午在台北車站舉辦「原來 ，歌舞讓彼此更靠近」三大活動啟動記者會，邀請原民會主任委員曾智勇（Ljaucu Zingrur）與美國夏威夷州駐台北辦事處長許正昌（Andrew Koh）共同觸碰LED大螢幕進行啟動儀式，雙方更互戴象徵排灣族榮譽花圈與夏成夷花環，並與帛琉、馬紹爾群島、吐瓦鲁等邦交國大使使節及各界貴賓共同喊出「原來，歌舞讓彼此更靠近」，象徵台灣與世界情誼再度深化緊扣。
原民會以原住民族文化開啟外交， 發布今年辦理三大原住民族樂舞盛宴，包含7月31日至8月2日在新北市市民廣場登場的「我在 Aloha台夏文化節」、9月5日在屏東縣立體育館「Mathariri音樂節 」以及10月31日至11月1日在台東森林公園「PASIWALI原住民族國際音樂節」，象徵年度原住民族樂舞盛宴全面開跑。原民會邀請民眾不用出國，自7月底起共襄盛舉，跟著歌聲與舞步走進南島，感受跨越太平洋的文化嘉年華，體驗最美麗、具包容力的台灣多元族群價值 。
原民會主任委員曾智勇表示，「文化的感動往往比政策宣導更能深入人心」，今年原民會成立30週年，以具備文化自信姿態走向國際，除首度與美國頁成夷州政府駐台北辦事處共同辦理 「我在 Aloha台夏文化節」，透過樂舞落實南島外交。
「Mathariri 」為魯凱語，,意指漂亮、美好，「Mathariri 音樂節 」以音樂為媒介」致敬不同族群背景所展現的多元包容力與自信。另外「PASIWALI原住民國際音樂節」邀請来自世界各地之原住民族表演者參與演出，演出陣容橫跨不同世代，更是展現原住民族音樂不只是文化的展現，更是台灣走向世界的重要橋樑。記者會啟動儀式上，也迎来美國職棒大聯盟具阿美族身分的「費仔」祝福影片。
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