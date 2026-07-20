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台美人道援助應變培訓 劉世芳：提升國家災變韌性

中央社／ 台北20日電

台美人道援助應變培訓今天登場，內政部劉世芳今天表示，面對大規模及複合型災害，除須整合中央與地方量能，也必須強化軍民協作及國際援助對接機制，以提升國家災害應變韌性。

內政部消防署透過新聞稿表示，「115年台美人道援助應變培訓（HART A&P）」今天舉行，由消防署規劃，國防部、美國在台協會（AIT）及美國災害管理與人道援助卓越中心（CFE-DM）協辦。

同時，邀集行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、中央災害防救業務主管機關、國防部、外交部、各直轄市及縣市政府消防局，以及慈濟、紅十字會、和平之風等民間組織參與，為全社會防衛韌性的具體展現。

劉世芳表示，台灣位處環太平洋災害高風險帶，長期面臨地震、颱風及其他複合型災害威脅，歷次重大災害應變過程中，國軍都是不可或缺的重要力量。

然而，軍民整合不能僅仰賴災害發生後的臨場協調，她說，平時就必須建立共同的程序、語言及溝通機制；當災害規模超出國內既有應變量能時，更須具備與國際人道援助體系接軌的能力，才能有序引導國際支援進場。

劉世芳表示，非政府組織在國際人道援助體系中，向來是政府的重要合作夥伴。重大災害發生時，除了政府部門與國軍投入應變外，也需要民間團體在物資整合、災民照顧、醫療支援及國際聯繫等面向共同協力。

她說，透過平時共同參訓、相互理解及建立信任，可有效降低災時協調成本，使各項救援資源更迅速投入最需要的地區。

本次培訓為期3天，劉世芳表示，美方授課內容包括國際軍民協調規範、美國對外人道援助架構，以及多國軍事協調中心與多國部隊標準作業程序等，及國際災害應變軍民協調案例，協助參訓人員從國際實務經驗中，瞭解大型海外災害援助的協調模式與執行考量。

她提到，培訓最後將進行情境兵棋推演，以危機及重大災害為背景，著重中央、地方、國軍及主要災害應變夥伴間的軍民協調與跨部門合作，從討論過程中檢視現行機制可能面臨的挑戰。

劉世芳表示，內政部將持續推動跨機關、跨領域及跨國合作，精進台灣重大災害應變與國際人道援助協調機制，讓政府、國軍、地方及民間夥伴在災害發生時能夠迅速整合、有效分工，共同守護人民生命財產安全。

台美 內政部 劉世芳

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