環部推都市林計畫 拼體感降溫8度、1社區1綠蔭

環境部正推動都市林計畫，以「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」為目標，創造6分鐘步行可達的綠色生活圈，並達成林蔭體感降溫攝氏8度；擬於年底前提都市林公共植栽養護法草案。

環境部今天舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」說明會，指出國土綠蔭政策（都市林計畫）將由傳統植樹數量導向，轉向重視樹冠覆蓋率、步行遮蔭率、樹木存活率及高溫熱區改善等實際效益。

環境部表示，未來將整合氣候、國土、健康及樹木等相關圖資，盤點高溫熱點、人口密集區及敏弱族群經常活動區域，並將導入樹木資訊管理等科技工具，使植樹選址、樹種選擇及後續養護更具科學依據。

環境部長彭啓明表示，隨著高溫議題愈獲大眾關注，現在都市林計畫的核心已從過去的「種多少樹」，轉變為「樹種在哪裡」、「怎麼種才有遮蔭降溫效果」。

彭啓明指出，環境部正在辦理地方說明，預計將邀請各專家、學者進行50場次的對話；同時中央、地方也會成立都市林推動委員會，讓地方與社區的治理機制能逐步到位；預計年底會提出「都市林公共植栽養護法草案」。

環境部氣候變遷署副署長張根穆說明，首先，計畫導入遙測、無人機等技術，盤點都市遮蔭缺口與高溫熱區；接著依數位模擬選植原生樹種，並建置數位履歷，適地適種專業養護，目標是「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」。

張根穆指出，環境部會協調整合各單位，如自然公園、交通綠園道、校園及流域林帶等，串聯連續步行遮蔭路徑，降低民眾熱暴露。目標創造6分鐘步行可達的綠色生活圈，並達成林蔭體感降溫攝氏8度。

為加強樹與人的連結，張根穆說，一方面推動企業與社區共同認養都市林，另一方面也正在設計手機APP「我的城市樹-全民認養平台」，讓民眾可以自行認養樹，提高對樹的認同。

此外，張根穆提到，也會促進木質資源循環利用，落實資源再生，秉持「物質循環利用優先能源回收」原則。根據2024年資料，全台原生木材年總量約134萬公噸，目前利用率達81%。