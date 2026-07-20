日方赴恆春挖掘二戰遺骨 盼玉津丸罹難者落葉歸根

二次世界大戰期間，1944年日籍「玉津丸」等運輸船在巴士海峽遭美軍擊沉，4820名官兵罹難，遺體漂流至恆春半島，根據耆老口述歷史，地點可能為今日核三廠出水口一代礁岩，日本戰歿者遺骨收集推進協會今20日起在核三廠出水口附近展開遺骨挖掘。

旅居台灣日本文史工作者舘量子說，一九四四年發生玉津丸等運輸船在巴士海峽遭美軍擊沉事件，船上約四八二Ｏ官兵罹難，僅六十五人生還，大量遺體漂流至恆春半島，成為戰爭史上哀痛一頁。她從地方耆老訪談與史料蒐集，綜合口述內容，當年大量漂流至岸邊遇難者遺骸，曾由居民協助集中處理，地點可能位在今日恆春後壁湖核三廠出水口一帶臨海礁岩溝壑之中。

這次行動由日本社團法人日本戰歿者遺骨收集推進協會主導，旅居台灣日本文史工作者舘量子、恆春鎮大光地區居民及相關單位協助下推動，獲墾丁國家公園管理處、台灣電力核三廠及屏東縣政府等單位同意與協助。

日本戰歿者遺骨收集推進協會事務局長補佐井上達昭接受媒體聯訪說，若發現遺骨暫時託付當地處理，待下次任務再派專家過來，慎重確認是否為日人遺骨後，才會帶回日本作DNA檢測；這挖掘花12天，最後2、3天將開挖處回填作業。

舘量子說，歷經近八十年海岸地形變遷、風化侵蝕及人為活動影響，當年地貌大幅改變，相關遺骸或遺物是否仍留存地下，始終缺乏實地確認，釐清歷史事實，回應罹難者家屬及相關人士長年期待，針對相關地點小規模地下探掘，以審慎、尊重且符合法律規範的方式，確認地下是否仍保存與事件有關的人骨遺骸或遺物，若有發現，將依相關法令及專業程序妥善安置，期盼讓亡者安息、慰藉遺族，落葉歸根，並為歷史留下更完整印證。

參與單位指出，本次工作並非一般工程開挖，是在尊重歷史與生命前提下，透過專業方法確認地下堆積是否仍保存二戰相關遺留，為歷史留下更多客觀證據。無論最終是否有所發現，都希望藉由台日雙方、地方居民與政府單位合作，共同保存歷史記憶，撫慰戰爭受難者及家屬，並提醒世人珍惜和平，祈願悲劇不再重演。

「戰爭不是每個人願意的！」祭祀巴士海峽罹難士兵潮音寺管理員也是協助挖掘柯姓志工說，她的祖父小時候曾目睹當時飛機炸船看到海漂遺體，當時動靜很大，居民都來幫忙救援，後來就地火化安葬罹難者遺體。