桃園增2例日本腦炎 衛生局：今年累計4例、均疑住家周邊感染

桃園市上周新增2例日本腦炎病例，分別為蘆竹區56歲及63歲男性，目前皆住院治療。桃園市衛生局表示，今年截至7月17日，全市累計已有4例確診，目前正值日本腦炎流行高峰期，初步疫調顯示，2名新增個案活動地點並未重疊，研判均屬住家周邊感染的散發個案。

衛生局表示，接獲通報後已立即完成個案疫情調查，並針對居住地及活動地周邊展開環境調查，在鄰近豬舍、水稻田及鴿舍等高風險場域設置誘蚊燈，加強病媒蚊密度監測、環境巡查及衛教宣導，降低疫情擴散風險。同時也與動保處合作，輔導轄內養豬場於豬舍周邊加設捕蚊燈，持續強化病媒蚊防治工作。

衛生局指出，日本腦炎流行季為每年5月至10月，其中6月至7月為疫情高峰，主要透過三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊等病媒蚊傳播，病媒蚊多孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠，以及豬舍、鴿舍等周邊環境，吸血高峰則集中在黃昏及黎明時段。

衛生局提醒，暑假期間民眾前往露營、踏青、農遊等戶外活動機會增加，若進入高風險環境，應穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535等有效成分的防蚊藥劑；住家鄰近水田、豬舍等高風險場所者，也應加強紗窗、紗門及居家防蚊措施，避免遭病媒蚊叮咬。

衛生局表示，接種疫苗仍是預防日本腦炎最有效的方法，幼兒應依公費疫苗接種時程完成接種；成人若未曾接種、接種紀錄不明，或因工作、生活型態經常出入水田、豬舍等高風險環境，可至合約醫療院所諮詢，由醫師評估是否自費接種。由於各院所採預約制，民眾接種前應先致電確認疫苗庫存及門診時間，相關醫療院所名單已公布於衛生局官網。

衛生局提醒，日本腦炎潛伏期約5至15天，多數感染者沒有明顯症狀，但少數患者可能出現高燒、劇烈頭痛、嗜睡、意識改變或抽搐等腦炎症狀，嚴重者恐留下神經系統後遺症。民眾若出現疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知近期活動史及暴露史，以利醫師及早診斷、治療。