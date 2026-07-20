宵夜就是想要吃雞排！ 醫揭原因：恐蛋白質吃太少啟動「飢餓開關」

宵夜時段，總覺得一定要吃雞排、薯條？高雄初日診所減重專科醫師范亞萱指出，總是嘴饞想吃鹹食，不一定只是「嘴巴無聊」或意志力差，也可能與營養失衡有關。研究顯示，在蛋白質攝取比率偏低的情況下，有人容易增加非正餐時段進食，且偏好鹹香食物。

范亞萱表示，根據「蛋白質槓桿假說（Protein Leverage Hypothesis）」，人體對蛋白質有明確需求。雖然食物選擇受口感、能量密度及飲食環境等影響，但當一餐或一天飲食攝取過多澱粉、油脂、含糖食物或超加工食品，導致蛋白質偏低時，部分人會不自覺增加總進食量，以接近身體對蛋白質的需求。

研究發現，當飲食中的蛋白質比率從15%下降到10%時，受試者總熱量攝取顯著增加12%，其中高達七成的額外熱量，來自正餐外、偏鹹香風味的點心。

范亞萱舉例，大家常以「一大碗乾麵配幾根青菜」當作一餐，份量看來足夠，但蛋白質偏少。當身體缺少足夠蛋白質與必需胺基酸，就容易啟動「飢餓開關」，讓人吃完正餐後仍覺得不滿足，進而在下午茶或宵夜時段尋找更多食物。至於為什麼會特別偏愛鹹食，可能與肉類、魚類等富含蛋白質的食物常帶有鮮味有關。

范亞萱補充，現代超加工食品就擅長利用這種特性，例如洋芋片、鹹餅乾、泡麵、炸物等，常透過鹹味、鮮味添加劑、油脂香氣與酥脆口感，除了提高適口性與進食動機，也有機會成功「欺騙」大腦，讓人產生滿足感。

但超加工食品多半以精緻澱粉、油脂與鈉為主，蛋白質含量未必足夠，容易成為「蛋白質誘餌」（protein decoys）。長期下來，可能形成「蛋白質沒補足，熱量卻先增加」的循環，讓體重、腰圍與血糖控制更加困難。

若想減少嘴饞或是避免飲食失控，范亞萱建議，可調整進食的餐盤比例：

1.落實211餐盤：每餐約二分之一蔬菜、四分之一優質蛋白質、四分之一原型澱粉。蛋白質可選擇雞蛋、豆腐、魚肉、雞肉、海鮮或無糖豆漿，避免一餐幾乎都由麵、飯、麵包等澱粉組成。

2.遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序：先喝水可避免把口渴誤認為飢餓；接著吃蛋白質，有助啟動飽足感；再吃蔬菜，利用纖維增加咀嚼時間、延緩胃排空，讓飽足感維持更久；最後再吃澱粉與水果，可降低餐後血糖快速波動。

3.學會聰明替代：若很想吃東西，可先選擇茶葉蛋、無糖豆漿、毛豆、豆干、雞胸肉，或滷味中的蛋類、豆腐與青菜，補足身體真正需要的營養。若仍想吃雞排、薯條等高油高鹽食物，可採取減量方式，例如與他人分食、雞排不加醬、不搭含糖飲料，避免單獨把這類食物當成一餐。

不過，范亞萱也提醒，如果已經增加蛋白質與蔬菜，仍經常飯後很快餓、下午或宵夜暴食、飯後昏沉，甚至合併腰圍增加、血糖異常，可能不是單純蛋白質不足。胰島素阻抗、睡眠不足、壓力荷爾蒙、食欲調節荷爾蒙與生活型態，都可能影響飢餓感與代謝狀態。建議進一步接受專業代謝評估，釐清背後真正原因。