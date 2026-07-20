宜蘭羅東藝穗節壓軸好戲登場 四大奇幻花車、踩街嘉年華連嗨4天

2026宜蘭羅東藝穗節進入活動最高潮，踩街夜間遊行於7月22日至24日登場，25日下午是此次活動重頭戲「藝穗踩街大遊行」，接連4天的大小遊行匯聚主題花車、社區創作、藝術展演與特色表演，宛如嘉年華般的歡樂盛會，炒熱街頭氣氛。

羅東藝穗節邁入25周年，以「天馬行空」為主題，串聯過往歷屆的藝穗節精彩記憶，以「海洋幻航飛鯨」、「夢境雲獸獨角」、「秋賞機甲赤狐」、「金彩在地猴王」4大奇幻元素打造主題花車，踩街遊行時帶領大家進入跨越時空、充滿創意與想像力的奇幻旅程。

藝穗節自7月13日辦理至今即將進入精彩壓軸，鎮公所邀請鎮內各社區及表演團隊，以四大主題元素及歷屆藝穗節主題為創作發想核心，透過故事性的編排設計，設計造型及舞蹈表演，展現各具特色的踩街氛圍。

鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節始終秉持「自製、自創」精神，每一支參與團隊都投入大量心力，從主題發想、服裝道具製作、舞蹈編排、音樂設計到反覆排練，充分展現社區凝聚力與藝術創作能量，也讓藝穗節成為羅東最具代表性的文化品牌。

4天大小踩街的活動行程如下~

★藝穗派對夜間遊行：22日至24日每晚7時至8時30分，在羅東鎮興東路段（公正路口至民權路口）。

★藝穗踩街大遊行：25日下午4時30分至晚上7時30分，羅東鎮倉前路至興東路段。

★藝穗節閉幕晚會：25日晚上7時30分至9時，羅東中山公園。

鎮公所表示，閉幕晚會特別邀請在地知名的蘭陽舞蹈團，帶來蘊含宜蘭山海文化意象的《龜山靈動》精彩演出，歡迎大家一起欣賞踩街表演，與這場融合文化、創意的夏日嘉年華同歡樂。

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身「召喚師」，率領四大奇幻守護獸展開 熱鬧的踩街遊行。圖／鎮公所提供

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身「召喚師」，率領四大奇幻守護獸展開 熱鬧的踩街遊行。圖／鎮公所提供

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

羅東藝穗節的主題花車之一。 圖／鎮公所提供

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供