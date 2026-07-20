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宜蘭羅東藝穗節壓軸好戲登場 四大奇幻花車、踩街嘉年華連嗨4天

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供
羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

2026宜蘭羅東藝穗節進入活動最高潮，踩街夜間遊行於7月22日至24日登場，25日下午是此次活動重頭戲「藝穗踩街大遊行」，接連4天的大小遊行匯聚主題花車、社區創作、藝術展演與特色表演，宛如嘉年華般的歡樂盛會，炒熱街頭氣氛。

羅東藝穗節邁入25周年，以「天馬行空」為主題，串聯過往歷屆的藝穗節精彩記憶，以「海洋幻航飛鯨」、「夢境雲獸獨角」、「秋賞機甲赤狐」、「金彩在地猴王」4大奇幻元素打造主題花車，踩街遊行時帶領大家進入跨越時空、充滿創意與想像力的奇幻旅程。

藝穗節自7月13日辦理至今即將進入精彩壓軸，鎮公所邀請鎮內各社區及表演團隊，以四大主題元素及歷屆藝穗節主題為創作發想核心，透過故事性的編排設計，設計造型及舞蹈表演，展現各具特色的踩街氛圍。

鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節始終秉持「自製、自創」精神，每一支參與團隊都投入大量心力，從主題發想、服裝道具製作、舞蹈編排、音樂設計到反覆排練，充分展現社區凝聚力與藝術創作能量，也讓藝穗節成為羅東最具代表性的文化品牌。

4天大小踩街的活動行程如下~

★藝穗派對夜間遊行：22日至24日每晚7時至8時30分，在羅東鎮興東路段（公正路口至民權路口）。

★藝穗踩街大遊行：25日下午4時30分至晚上7時30分，羅東鎮倉前路至興東路段。

★藝穗節閉幕晚會：25日晚上7時30分至9時，羅東中山公園。

鎮公所表示，閉幕晚會特別邀請在地知名的蘭陽舞蹈團，帶來蘊含宜蘭山海文化意象的《龜山靈動》精彩演出，歡迎大家一起欣賞踩街表演，與這場融合文化、創意的夏日嘉年華同歡樂。

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供
羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身「召喚師」，率領四大奇幻守護獸展開 熱鬧的踩街遊行。圖／鎮公所提供
鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身「召喚師」，率領四大奇幻守護獸展開 熱鬧的踩街遊行。圖／鎮公所提供

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供
羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身「召喚師」，率領四大奇幻守護獸展開 熱鬧的踩街遊行。圖／鎮公所提供
鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席邱文生化身「召喚師」，率領四大奇幻守護獸展開 熱鬧的踩街遊行。圖／鎮公所提供

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供
羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

羅東藝穗節的主題花車之一。 圖／鎮公所提供
羅東藝穗節的主題花車之一。 圖／鎮公所提供

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供
羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供
羅東鎮各社區及表演團隊透過故事性編排、設計造型及編舞，展現不同的踩街特色，炒熱街頭氣氛。 圖／鎮公所提供

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