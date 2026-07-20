領到6千紅包笑呵呵…花壇鄉今首發振興福利金 領取民眾大排長龍

距年底選舉還有4個多月，彰化縣花壇鄉4萬2千多名鄉民，都可領取6千元振興經濟金。首發的灣雅村今天中午開始發放，時間還沒到就已大排長排，民眾領到錢後，個個笑呵呵 ，很多參選人也前往蹭熱度，甚至還供應涼飲，場內場外都十分熱鬧。

花壇鄉普發全體鄉民6千元振興經濟金，是由鄉代會通過向鄉公所提出建議，鄉公所即依地方制度法，訂定「彰化縣花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」草案做為法源依據，在今年三月底提交鄉代會審議通過，合計將發放2億5000多萬元。

不過，鄉民等了3個月還拿不錢，擔心跳票，鄉公所解釋牽涉的法源及行政程序必須完成才能發放。將參選下屆鄉長的鄉代會主席沈文盛則在本月初搶先披露，宣布第一階段從 7月20日起到8月14日分別在各村開放，第二階段則從8月19日到11月30日在鄉公所發放。

鄉代會主席沈文盛則將參選鄉長，選前發給鄉民紅包，被懷疑與選舉利多有關。「想太多了」，沈文盛說，由於近來經濟景氣不好，物價上漲，民眾苦哈哈，鄉公所近來則因遺產稅、公共造產、房地產稅收及歲入盈餘等，依決算數，鄉庫還有約9億元，基於「還稅於民」才會發放經濟福利金，而鄉庫應該還有6億元左右，仍十分充裕。

民進黨鄉長參選人葉繼元對於發放6千元振興經濟金 ，也表示樂觀其成，但表示若以後鄉公所財源不足，則建請縣府及中央奧援。

鄉民代表翁啟祐說，花壇鄉代會建議普發振興經濟金是為了「還稅於民」 ，只是時機剛好在選舉前而已，而發放振興福金既符合法定程序，又未舉債，鄉庫也還有充分盈餘，才會得到支持。

縣府民政處表示，只要財源許可，且符合法令規定，普發經濟福利金並無不可。

彰化縣花壇鄉4萬2千多名鄉民，都可領取6千元振興經濟金。首發的灣雅村今天中午開始發放，時間還沒到就已大排長排，民眾領到錢後，個個笑呵呵。記者劉明岩／攝影

彰化縣花壇鄉4萬2千多名鄉民，都可領取6千元振興經濟金。首發的灣雅村今天中午開始發放，時間還沒到就已大排長排，民眾領到錢後，個個笑呵呵。記者劉明岩／攝影