快訊

投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1100點收跌221點

驚傳爆炸聲！員林鬧區透天厝疑電動車起火 救出2受困者

美籍駐台記者讚「台灣重現亞洲四小龍氣勢」！揭美台重大轉變

聽新聞
0:00 / 0:00

登革熱不再無藥可用！國衛院、成大揭重症機制 可望發展首款標靶治療

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國家衛生研究院院長司徒惠康表示，國衛院與成大合作研究開發雙特異性抗體，成功抑制發炎反應。記者廖靜清／攝影
國家衛生研究院院長司徒惠康表示，國衛院與成大合作研究開發雙特異性抗體，成功抑制發炎反應。記者廖靜清／攝影

登革熱至今缺乏有效治療藥物，全球臨床多以輸液、退燒等支持性療法為主，但當病症惡化，可能因免疫系統失控引發「細胞激素風暴」（cytokine storm），導致休克、多重器官衰竭，甚至死亡。國衛院與成功大學醫學院合作研究團隊發現，雙特異性抗體展現跨血清型、跨突變株的強力抑制效果，為治療開啟新方向。

根據統計，每年全球約有3.9 億人感染登革病毒。國內於2015年也曾經歷嚴峻登革熱疫情，當年逾4萬人確診，並造成228例死亡；今年疫情統統計至7月中旬，全台累計登革熱確診100例，含93例境外移入及7例本土個案。

過去登革熱只能症狀治療，國衛院長司徒惠康表示，這項跨院、跨領域的研究發現，登革熱重症並非由單一免疫受體所引發，而是由兩個先天免疫受體CLEC5A與TLR2共同驅動發炎反應，並成功研發可同時阻斷兩條路徑的雙特異性抗體，可望發展治療藥物。研究成果已於今年7月刊登於國際期刊「Journal of Biomedical Science」。

研究共同主持人、國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良表示，研究團隊早在2008年便發現先天免疫受體CLEC5A是登革病毒造成發炎與出血的重要受體，當時利用抗體治療雖可降低出血熱，但保護效果約五成，因此推測還有其他關鍵機制存在。

歷經多年研究，團隊於2018年找到第二個重要受體TLR2，直到近年成功研發可同時鎖定兩個受體的雙特異性抗體，才真正驗證兩條訊號路徑共同造成重症發炎反應。謝世良說，目前已完成細胞實驗驗證，證實雙特異性抗體可廣泛抑制四種血清型登革病毒及台灣曾流行的高毒力變異株所引發的發炎反應。

成功大學醫學院醫技系特聘教授王貞仁表示，成功大學長期投入登革熱研究，建立完整病毒資料庫，蒐集包括四種血清型及2015年台灣流行期間重症患者分離出的病毒變異株。研究團隊利用這些病毒進行驗證，證實雙特異性抗體對不同血清型及台灣變異株皆具有良好的抑制效果，也讓研究成果更具臨床應用價值。

王貞仁指出，登革病毒感染人體巨噬細胞後，不論第一型至第四型血清型，都會大量誘發TNF-α、IL-6、IL-8及MCP-1等促發炎細胞激素，形成細胞激素風暴，引發血管滲漏、休克及器官衰竭等重症表現。新開發的雙特異性抗體可同時阻斷CLEC5A與TLR2兩大受體，顯著降低上述發炎因子的釋放，其中對IL-6與IL-8更展現跨血清型的一致抑制效果。

目前全球登革熱疫苗保護效果仍有限，加上登革病毒有四種血清型，不同型別之間的交互保護並不理想，因此重症治療的重要性日益提高。司徒惠康說，未來若雙特異性抗體順利完成臨床前及臨床試驗，將有機會在患者感染後及早抑制過度發炎反應，發展為治療登革熱的新一代抗體藥物。

國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良（左）表示，重症登革熱的發病機制中，免疫系統過</p><!--9--><p> 度反應會引起細胞激素風暴。記者廖靜清／攝影
國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良（左）表示，重症登革熱的發病機制中，免疫系統過

度反應會引起細胞激素風暴。記者廖靜清／攝影

國衛院攜手醫學院合作研究團隊，發現登革熱重症關鍵。記者廖靜清／攝影
國衛院攜手醫學院合作研究團隊，發現登革熱重症關鍵。記者廖靜清／攝影

成功大學醫學院醫技系特聘教授王貞仁表示，這項研究為重症登革熱提供了新一代的治療候選藥物，更揭示了宿主導向免疫療法在對抗病毒性急性炎症中的巨大潛力。記者廖靜清／攝影
成功大學醫學院醫技系特聘教授王貞仁表示，這項研究為重症登革熱提供了新一代的治療候選藥物，更揭示了宿主導向免疫療法在對抗病毒性急性炎症中的巨大潛力。記者廖靜清／攝影

成大 國衛院 登革熱

延伸閱讀

長期宿便好菌降 不良習慣加劇菌相失衡恐致癌 便祕、解不乾淨可能是大腸癌表徵！

東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

2026癌症免疫治療論壇3／ADC精準治療 晚期泌尿道上皮癌、HER2弱陽性乳癌患者治療突破

2026癌症免疫治療論壇1／ 癌症治療精準創新 CHPTA、平行審查盼提升新藥可近性

相關新聞

外送定型化契約預告 自動續約未通知罰30萬、延遲送達可補償

外送平台會員訂閱服務多為自動續約，許多消費者收到扣款通知後才知道，就算想解約也只能自行提醒下期記得取消。交通部今預告相關定型化契約及交通安全管理規則，未來續約時需經消費者明示同意，否則最高可處平台30萬罰鍰；另也要求業者針對外送員有交通安全訓練機制，並明訂外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。

5縣市大雷雨開炸！10溪流區發布災防告警

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時10分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時10分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

美環孢子蟲疫情感染源疑墨西哥萵苣 食藥署：近3年未見輸台紀錄

美國爆發近年規模最大的環孢子蟲（Cyclospora）感染疫情，累計病例已突破5000例，疫情調查一度將感染源指向墨西哥進口結球萵苣，美國大型生菜供應商泰勒農場（Taylor Farms）及食品經銷商西斯柯（Sysco）也緊急下架相關產品。民眾擔心是否吃進問題生菜，食藥署表示，近三年並無相關結球萵苣產品輸台紀錄，無須過度恐慌。

本周颱風恐生成 吳聖宇：是否接近台灣未來2、3天是關鍵

中央氣象署預報員葉致均上午指出，目前在菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展，預計本周後半周熱帶系統會發展成熱帶性低氣壓或更進一步發展，將逐漸往西北方向朝呂宋島接近，需持續留意。

30歲女自認飲食健康卻傷腎！醫一看早餐嚇到：很多人每天都這樣吃

腎臟科醫師洪永祥警告，錯誤食用麵包可能加速腎功能退化，特別是烤焦全麥吐司及搭配高鹽、高糖食品。醫師建議選擇原味吐司，並搭配豆漿、雞蛋及蔬果，以維護腎臟健康。

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

熱帶擾動發展中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(19日20時)各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但各個模式模擬的動向差異不小，仍需持續觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。