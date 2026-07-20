登革熱不再無藥可用！國衛院、成大揭重症機制 可望發展首款標靶治療

登革熱至今缺乏有效治療藥物，全球臨床多以輸液、退燒等支持性療法為主，但當病症惡化，可能因免疫系統失控引發「細胞激素風暴」（cytokine storm），導致休克、多重器官衰竭，甚至死亡。國衛院與成功大學醫學院合作研究團隊發現，雙特異性抗體展現跨血清型、跨突變株的強力抑制效果，為治療開啟新方向。

根據統計，每年全球約有3.9 億人感染登革病毒。國內於2015年也曾經歷嚴峻登革熱疫情，當年逾4萬人確診，並造成228例死亡；今年疫情統統計至7月中旬，全台累計登革熱確診100例，含93例境外移入及7例本土個案。

過去登革熱只能症狀治療，國衛院長司徒惠康表示，這項跨院、跨領域的研究發現，登革熱重症並非由單一免疫受體所引發，而是由兩個先天免疫受體CLEC5A與TLR2共同驅動發炎反應，並成功研發可同時阻斷兩條路徑的雙特異性抗體，可望發展治療藥物。研究成果已於今年7月刊登於國際期刊「Journal of Biomedical Science」。

研究共同主持人、國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良表示，研究團隊早在2008年便發現先天免疫受體CLEC5A是登革病毒造成發炎與出血的重要受體，當時利用抗體治療雖可降低出血熱，但保護效果約五成，因此推測還有其他關鍵機制存在。

歷經多年研究，團隊於2018年找到第二個重要受體TLR2，直到近年成功研發可同時鎖定兩個受體的雙特異性抗體，才真正驗證兩條訊號路徑共同造成重症發炎反應。謝世良說，目前已完成細胞實驗驗證，證實雙特異性抗體可廣泛抑制四種血清型登革病毒及台灣曾流行的高毒力變異株所引發的發炎反應。

成功大學醫學院醫技系特聘教授王貞仁表示，成功大學長期投入登革熱研究，建立完整病毒資料庫，蒐集包括四種血清型及2015年台灣流行期間重症患者分離出的病毒變異株。研究團隊利用這些病毒進行驗證，證實雙特異性抗體對不同血清型及台灣變異株皆具有良好的抑制效果，也讓研究成果更具臨床應用價值。

王貞仁指出，登革病毒感染人體巨噬細胞後，不論第一型至第四型血清型，都會大量誘發TNF-α、IL-6、IL-8及MCP-1等促發炎細胞激素，形成細胞激素風暴，引發血管滲漏、休克及器官衰竭等重症表現。新開發的雙特異性抗體可同時阻斷CLEC5A與TLR2兩大受體，顯著降低上述發炎因子的釋放，其中對IL-6與IL-8更展現跨血清型的一致抑制效果。

目前全球登革熱疫苗保護效果仍有限，加上登革病毒有四種血清型，不同型別之間的交互保護並不理想，因此重症治療的重要性日益提高。司徒惠康說，未來若雙特異性抗體順利完成臨床前及臨床試驗，將有機會在患者感染後及早抑制過度發炎反應，發展為治療登革熱的新一代抗體藥物。

國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員謝世良（左）表示，重症登革熱的發病機制中，免疫系統過

度反應會引起細胞激素風暴。記者廖靜清／攝影

國衛院攜手醫學院合作研究團隊，發現登革熱重症關鍵。記者廖靜清／攝影