快訊

投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1100點收跌221點

驚傳爆炸聲！員林鬧區透天厝疑電動車起火 救出2受困者

美籍駐台記者讚「台灣重現亞洲四小龍氣勢」！揭美台重大轉變

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber Eats加碼外送夥伴福利 即時提領報酬、最長40公里優快送供多元選擇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats宣布「2026下半年合作夥伴支持計畫」，聚焦「安全再升級、收入更彈性、夢想更靠近」三大方向。圖 / Uber Eats提供
Uber Eats宣布「2026下半年合作夥伴支持計畫」，聚焦「安全再升級、收入更彈性、夢想更靠近」三大方向。圖 / Uber Eats提供

外送專法即將於7月21日起正式實施，因應法規調整，Uber Eats宣布推出「2026下半年合作夥伴支持計畫」，聚焦「安全再升級、收入更彈性、夢想更靠近」3大核心目標，在即將上路的外送員保障專法基礎上，提供多項優於法規的加碼措施。業者強調，新政策的核心在於體現保障外送夥伴工作自由與彈性的指導理念，而非單純追求具體收入增長。

在收入彈性方面，平台推出全新「即時提領報酬」功能，有別於過往每週結算方式，外送夥伴可依自身需求隨時提領已賺取的行程費用，最快數分鐘內即可入帳。此外，為拓展多元收入，即時包裹快遞服務「優快送」不僅開通至全台本島19個縣市，更將最長運送距離上限從12公里大幅延長至40公里。針對長距離送貨，Uber Eats表示可提供外送夥伴更多元的接案選擇，讓願意接單的夥伴透過單趟長途配送賺取更高回報。

為因應夏季高溫，平台除依勞動部指引提供App防熱提醒外，也將與知名運動零售品牌合作限量發放「酷夏騎行禮盒」，並預計在9月攜手台南救援協會辦理安全同行親子日，提升用路安全意識。在個人成長上，平台首度推動「導師計畫」，由累積送單達7,000趟以上且好評率超越95%的資深夥伴，協助引導新加入的外送員。第四季更將啟動「外送合作夥伴築夢計畫」，提供最高達六位數的獎助金，計劃將分為人生新局與暖心同行兩大類別，支持夥伴創業、進修與改善生活。

針對外界關注的勞動市場消長，Uber Eats指出外送員屬於高度流動群體，疫情後每月活躍人數穩定維持在8萬人上下，但過去5年曾有超過30萬人跑單。因應7月21日即將上路的外送員專法，平台除全面配合45元基本報酬、1.25倍基本工資的時間報酬保障及全額補助職災保險外，也將新設由工會代表與學者組成的獨立處理小組申訴機制。至於專法中涉及消費者的定型化契約，平台則表示將積極配合交通部後續草擬與預告的最新規範，適時更新合約。

因應《<a href='/search/tagging/2/外送專法' rel='外送專法' data-rel='/2/250706' class='tag'><strong>外送專法</strong></a>》上路，Uber Eats配合法規完成平台與制度調堥，並持續投入外送合作夥伴發展。圖 / Uber Eats提供
因應《外送專法》上路，Uber Eats配合法規完成平台與制度調堥，並持續投入外送合作夥伴發展。圖 / Uber Eats提供

Uber Eats將持續傾聽外送合作夥伴需求，攜手打造更安全、更有彈性、更具成長機會的合作體驗。圖 / Uber Eats提供
Uber Eats將持續傾聽外送合作夥伴需求，攜手打造更安全、更有彈性、更具成長機會的合作體驗。圖 / Uber Eats提供

外送 uber eats 外送專法

延伸閱讀

外送專法明上路！民眾黨團提五大訴求 籲政府把關

交通部預告外送平台新規 外送員須定期交安訓練、會員7天內可解約

全台18大工會發聯合聲明 呼籲公平會有條件核准Grab收購foodpanda

怒批假競爭真壟斷 外送工會籲公平會駁回收購

相關新聞

外送定型化契約預告 自動續約未通知罰30萬、延遲送達可補償

外送平台會員訂閱服務多為自動續約，許多消費者收到扣款通知後才知道，就算想解約也只能自行提醒下期記得取消。交通部今預告相關定型化契約及交通安全管理規則，未來續約時需經消費者明示同意，否則最高可處平台30萬罰鍰；另也要求業者針對外送員有交通安全訓練機制，並明訂外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。

5縣市大雷雨開炸！10溪流區發布災防告警

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時10分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時10分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

美環孢子蟲疫情感染源疑墨西哥萵苣 食藥署：近3年未見輸台紀錄

美國爆發近年規模最大的環孢子蟲（Cyclospora）感染疫情，累計病例已突破5000例，疫情調查一度將感染源指向墨西哥進口結球萵苣，美國大型生菜供應商泰勒農場（Taylor Farms）及食品經銷商西斯柯（Sysco）也緊急下架相關產品。民眾擔心是否吃進問題生菜，食藥署表示，近三年並無相關結球萵苣產品輸台紀錄，無須過度恐慌。

本周颱風恐生成 吳聖宇：是否接近台灣未來2、3天是關鍵

中央氣象署預報員葉致均上午指出，目前在菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展，預計本周後半周熱帶系統會發展成熱帶性低氣壓或更進一步發展，將逐漸往西北方向朝呂宋島接近，需持續留意。

30歲女自認飲食健康卻傷腎！醫一看早餐嚇到：很多人每天都這樣吃

腎臟科醫師洪永祥警告，錯誤食用麵包可能加速腎功能退化，特別是烤焦全麥吐司及搭配高鹽、高糖食品。醫師建議選擇原味吐司，並搭配豆漿、雞蛋及蔬果，以維護腎臟健康。

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

熱帶擾動發展中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(19日20時)各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但各個模式模擬的動向差異不小，仍需持續觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。