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5縣市大雷雨開炸！10溪流區發布災防告警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
5縣市大雷雨開炸，山區防暴雨。聯合報系資料照
5縣市大雷雨開炸，山區防暴雨。聯合報系資料照

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時10分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時10分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

此外，氣象署針對宜蘭縣得子口溪(五峰旗防砂壩)、宜蘭縣梵梵溪(芃芃野溪溫泉)、新北市三叉坑溪(雙溪清水坑)、新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市基隆河(平溪望古瀑布)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、新北市虎豹潭、桃園市宇內溪(宇內橋)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至16時10分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨 氣象署 宜蘭縣

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