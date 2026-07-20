5縣市大雷雨開炸！10溪流區發布災防告警

外送平台會員訂閱服務多為自動續約，許多消費者收到扣款通知後才知道，就算想解約也只能自行提醒下期記得取消。交通部今預告相關定型化契約及交通安全管理規則，未來續約時需經消費者明示同意，否則最高可處平台30萬罰鍰；另也要求業者針對外送員有交通安全訓練機制，並明訂外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。

2026-07-20 13:16