快訊

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

陳意涵北影失常掀議！ 知情人士爆：後台曾小酌

聽新聞
0:00 / 0:00

滿街都在咳！醫示警「夏季多病毒同時流行」：逾3週快就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師在臉書粉專發文示警，今年夏天造成咳嗽的原因其實不只一種，而是多種呼吸道病毒正在同時流行。 示意圖／ingimage
黃軒醫師在臉書粉專發文示警，今年夏天造成咳嗽的原因其實不只一種，而是多種呼吸道病毒正在同時流行。 示意圖／ingimage

這個夏季全台滿街都有人在猛咳嗽，走到哪都避不開。黃軒醫師在臉書粉專發文示警，今年夏天造成咳嗽的原因其實不只一種，而是多種呼吸道病毒正在同時流行。首當其衝的就是新冠病毒，近期確診個案仍持續增加，部分患者會出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等主要症狀，但也有部分的人僅僅持續性乾咳。

根據CDC的報告數據顯示，新冠急診的就診人次已連續5週呈現增加趨勢，7月5日至11日期間，就診共達2,811人次，較前一週大幅增加了34.4%。在疫情升溫之際，許多人也開始擔心A型流感是不是也來了。黃軒直言雖然流感的高峰期多數落在秋冬季節，但夏季依然可能持續出現散發病例，尤其在人潮密集、旅遊增加時仍會持續傳播。

除了新冠與A流外，近期門診中常見造成大眾咳嗽的原因，還包括鼻病毒、腺病毒、副流感病毒，以及人類間質肺炎病毒（hMPV）等其他多種呼吸道病毒感染。除了病毒肆虐，夏天許多環境因素也是引發咳不停的元兇，包含夏天的冷氣、室內外造成的劇烈溫差、空氣污染問題、過敏原的增加，或者是病毒感染後引發的咳嗽。

黃軒特別提醒，如果發現自己或家人咳嗽的症狀已經超過3週，並且伴隨著高燒、呼吸困難、胸痛、咳血或者是血氧下降等危險徵兆，就絕對不要只當作普通感冒看待，應該要盡快就醫檢查。他在文末呼籲大家務必戴口罩、勤洗手、打疫苗並作快篩。

咳嗽 流感病毒

延伸閱讀

不是流感！兒科醫示警「肺炎病毒」活躍中：5歲以下嬰幼兒高風險

「優格姐姐」蕁麻疹發作引發休克昏迷　親弟CPR救回一命：這6大徵兆快就醫

免疫力也會老化？把握5原則喚醒修復力：可吃「這類食物」降火消發炎

吹冷氣吹到耳聾？耳鼻喉科醫4個保養提醒教你護聽力

相關新聞

外送定型化契約預告 自動續約未通知罰30萬、延遲送達可補償

外送平台會員訂閱服務多為自動續約，許多消費者收到扣款通知後才知道，就算想解約也只能自行提醒下期記得取消。交通部今預告相關定型化契約及交通安全管理規則，未來續約時需經消費者明示同意，否則最高可處平台30萬罰鍰；另也要求業者針對外送員有交通安全訓練機制，並明訂外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。

本周颱風恐生成 吳聖宇：是否接近台灣未來2、3天是關鍵

中央氣象署預報員葉致均上午指出，目前在菲律賓東南方海面有熱帶雲簇正在發展，預計本周後半周熱帶系統會發展成熱帶性低氣壓或更進一步發展，將逐漸往西北方向朝呂宋島接近，需持續留意。

美環孢子蟲疫情感染源疑墨西哥萵苣 食藥署：近3年未見輸台紀錄

美國爆發近年規模最大的環孢子蟲（Cyclospora）感染疫情，累計病例已突破5000例，疫情調查一度將感染源指向墨西哥進口結球萵苣，美國大型生菜供應商泰勒農場（Taylor Farms）及食品經銷商西斯柯（Sysco）也緊急下架相關產品。民眾擔心是否吃進問題生菜，食藥署表示，近三年並無相關結球萵苣產品輸台紀錄，無須過度恐慌。

弱勢族群中暑住院可理賠 首張抗高溫微型保單試辦開跑

極端高溫來襲，65至74歲以上長者熱危害就診人次近10年成長逾2.5倍，許多獨居長者對熱感知變差、捨不得開冷氣，往往帶來健康上的嚴峻衝擊。環境部今宣布「酷齡氣候關懷行動」，結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑，目前以台南市為試辦區，估3.2萬人受益。

「隱形烤箱」威脅獨居長者 高溫36度系統自動通報社工訪視

極端高溫來襲，65至74歲以上長者熱危害就診人次近10年成長逾2.5倍，許多獨居長者對熱感知變差、捨不得開冷氣，家裡常常變成隱形烤箱而不自知。環境部今宣布「酷齡氣候關懷行動」，台南市在去年就已試辦至今，今年目標將推廣到六都。

30歲女自認飲食健康卻傷腎！醫一看早餐嚇到：很多人每天都這樣吃

腎臟科醫師洪永祥警告，錯誤食用麵包可能加速腎功能退化，特別是烤焦全麥吐司及搭配高鹽、高糖食品。醫師建議選擇原味吐司，並搭配豆漿、雞蛋及蔬果，以維護腎臟健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。