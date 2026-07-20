滿街都在咳！醫示警「夏季多病毒同時流行」：逾3週快就醫

這個夏季全台滿街都有人在猛咳嗽，走到哪都避不開。黃軒醫師在臉書粉專發文示警，今年夏天造成咳嗽的原因其實不只一種，而是多種呼吸道病毒正在同時流行。首當其衝的就是新冠病毒，近期確診個案仍持續增加，部分患者會出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等主要症狀，但也有部分的人僅僅持續性乾咳。

根據CDC的報告數據顯示，新冠急診的就診人次已連續5週呈現增加趨勢，7月5日至11日期間，就診共達2,811人次，較前一週大幅增加了34.4%。在疫情升溫之際，許多人也開始擔心A型流感是不是也來了。黃軒直言雖然流感的高峰期多數落在秋冬季節，但夏季依然可能持續出現散發病例，尤其在人潮密集、旅遊增加時仍會持續傳播。

除了新冠與A流外，近期門診中常見造成大眾咳嗽的原因，還包括鼻病毒、腺病毒、副流感病毒，以及人類間質肺炎病毒（hMPV）等其他多種呼吸道病毒感染。除了病毒肆虐，夏天許多環境因素也是引發咳不停的元兇，包含夏天的冷氣、室內外造成的劇烈溫差、空氣污染問題、過敏原的增加，或者是病毒感染後引發的咳嗽。

黃軒特別提醒，如果發現自己或家人咳嗽的症狀已經超過3週，並且伴隨著高燒、呼吸困難、胸痛、咳血或者是血氧下降等危險徵兆，就絕對不要只當作普通感冒看待，應該要盡快就醫檢查。他在文末呼籲大家務必戴口罩、勤洗手、打疫苗並作快篩。