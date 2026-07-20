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最新研究揭「失樂症」關鍵在期待感 醫：從5分鐘散步重新找回愉悅感

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
精神科醫師建議，對生活失去樂趣的憂鬱症患者，可循序漸進安排能帶來愉悅感的活動。圖／123RF
精神科醫師建議，對生活失去樂趣的憂鬱症患者，可循序漸進安排能帶來愉悅感的活動。圖／123RF

憂鬱症患者是不是做什麼都不快樂？最新研究發現，真正出問題的並非「享受快樂」的能力，而是「期待快樂」。精神科醫師表示，憂鬱症患者並非無法感受到愉悅，而是在事情發生前，就已失去期待與動力，因此更容易放棄原本喜歡的活動，陷入惡性循環。

德國波昂大學醫院、波昂大學及杜賓根大學醫院研究團隊日前於「Cell Reports Medicine」發表研究，找來52名重度憂鬱症患者及51名健康成人，透過點心品嘗實驗，比較受試者在食物獎賞歷程中的「期待」（wanting）與「享受」（liking）兩個階段，同時分析血糖、胰島素敏感度及飢餓素等代謝指標。

研究發現，憂鬱症患者實際品嘗美食時，與一般人感受到的愉悅程度沒有明顯差異，但在等待食物前，對食物的期待與渴望卻顯著較低，而且失樂症愈嚴重的人，期待感愈低。

研究也發現，一旦食物變得觸手可及，患者的渴望便會快速回升，顯示他們並非失去享受能力，而是缺乏驅使自己行動的期待與動機。另外，胰島素敏感度較差者，失樂症狀也較明顯，顯示代謝功能與大腦獎賞系統可能存在密切關聯，未來有望成為新的治療方向。

台北市立聯合醫院中興院區精神科兼任主治醫師詹佳真表示，臨床上許多憂鬱症患者常說，「以前很喜歡的事情，現在完全提不起勁。」不是活動本身沒有樂趣，而是在開始之前，就已認定「做了也沒用」、「不會開心」，逐漸停止外出、社交，甚至整天待在家裡，即使勉強進行也無法感受到樂趣。

詹佳真指出，這項研究提供新的治療方向。臨床常運用認知行為治療中的「行為活化」技巧，協助患者循序漸進恢復生活節奏，例如先從每天散步5分鐘開始，不要求一次改善所有症狀，而是刻意感受活動帶來的些微愉悅，再慢慢增加活動量，讓大腦重新建立「付出—獲得回饋」的正向連結。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨表示，「期待感」是心理健康的重要指標。對未來保有一點點期待，有助促進大腦分泌多巴胺等神經傳導物質，提升生活動力，降低壓力與焦慮。即使只是期待喝一杯咖啡、聽一首喜歡的音樂，或曬5分鐘太陽，都可能成為維持心理健康的重要力量。

葉雅馨提醒，陪伴憂鬱症患者時，不必急著要求對方「振作起來」，可陪伴完成容易達成的小目標，例如一起散步、吃幾口喜歡的食物、固定時間聊天等，透過累積成功經驗慢慢找回期待感，避免因過度要求改變而增加挫折。

若發現患者出現明顯自殺意念、反覆道別、交代身後事，或突然出現異常行為改變等警訊，應立即陪同就醫，尋求精神科醫師或心理專業人員協助，以免錯失治療時機。

憂鬱症

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