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美環孢子蟲疫情感染源疑墨西哥萵苣 食藥署：近3年未見輸台紀錄

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部提醒，平時應養成良好飲食衛生習慣，生食蔬果應充分清洗，避免細菌及寄生蟲感染。聯合報系資料照
衛福部提醒，平時應養成良好飲食衛生習慣，生食蔬果應充分清洗，避免細菌及寄生蟲感染。聯合報系資料照

美國爆發近年規模最大的環孢子蟲（Cyclospora）感染疫情，累計病例已突破5000例，疫情調查一度將感染源指向墨西哥進口結球萵苣，美國大型生菜供應商泰勒農場（Taylor Farms）及食品經銷商西斯柯（Sysco）也緊急下架相關產品。民眾擔心是否吃進問題生菜，食藥署表示，近三年並無相關結球萵苣產品輸台紀錄，無須過度恐慌。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，這波疫情自今年5月開始，主要集中於密西根州，俄亥俄州、紐約州等地也陸續出現病例，截至目前累計病例已破5000例，為近年美國最大規模的環孢子蟲疫情。

根據美國FDA與CDC追查發現，部分患者曾於發病前在塔可鐘（Taco Bell）用餐，流行病學調查顯示，多家門市使用的結球萵苣絲均來自同一供應來源，因此要求餐廳立即停止使用相關產品。泰勒農場隨後宣布，自主下架所有來自墨西哥中部的結球萵苣產品，大型食品經銷商西斯柯也證實已全面停止銷售及配送相關產品。

環孢子蟲是一種寄生蟲，主要透過受汙染的生鮮蔬果或飲水途徑傳播。感染後通常會出現腹瀉、腹痛、噁心、食欲下降、腹脹及疲倦等症狀，部分患者症狀可能持續數周甚至反覆發作。CDC表示，多數免疫功能正常者可自行康復，但若未接受適當治療，病程可能持續一個月以上，免疫力較差者則可能出現較嚴重併發症。

針對國人是否受到影響，衛福部食藥署表示，這起事件為FDA公布的疫情調查資訊，涉及供應商Taylor Farms de Mexico自主下架相關生菜產品。經查詢食藥署「邊境查驗自動化管理資訊系統」（IFI），近三年並無相關結球萵苣產品輸入台灣紀錄，目前沒有受影響產品輸台，民眾無須過度恐慌。

疾管署日前也提醒，民眾平時應養成良好飲食衛生習慣，生食蔬果應充分清洗，處理生鮮食材時注意生熟食分開，若食用後出現持續腹瀉、腹痛等症狀，應盡速就醫，並主動告知近期飲食史，以利醫師診斷與治療。

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