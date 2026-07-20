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外送定型化契約預告 自動續約未通知罰30萬、延遲送達可補償

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今預告外送相關定型化契約及交通安全管理規則，未來續約時需經消費者明示同意，否則最高可處平台30萬罰鍰。聯合報系資料照
交通部今預告外送相關定型化契約及交通安全管理規則，未來續約時需經消費者明示同意，否則最高可處平台30萬罰鍰。聯合報系資料照

外送平台會員訂閱服務多為自動續約，許多消費者收到扣款通知後才知道，就算想解約也只能自行提醒下期記得取消。交通部今預告相關定型化契約及交通安全管理規則，未來續約時需經消費者明示同意，否則最高可處平台30萬罰鍰；另也要求業者針對外送員有交通安全訓練機制，並明訂外送延遲超過合理期間，消費者可獲得補償。

為保障消費者權益及外送員交通安全，交通部今預告訂定「外送員交通安全管理規則」及「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」2項草案，分別就外送員交通安全管理及消費者契約保障建立明確規範。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯說，「外送員交通安全管理規則」是依照「外送員權益保障及外送平台管理法」訂定，明訂業者須對新進及在職外送員辦理交通安全教育訓練與定期回訓，持續強化安全駕駛觀念。

針對具有重大影響交通安全行為的外送員，趙晉緯指出，業者應辦理運送安全講習、規範平台派單內容應符合交通法規，系統通知不得影響導航及工作資訊辨識，避免外送員於行進間進行點擊或回應等操作。

針對不斷違規的外送員，趙晉緯說，會請公路局多注意累犯情況，若有需要將加嚴或延長講習時間，相信外送員寧可遵守交通規則多跑幾單，而不是把時間耗在講習上。

交通部補充，依道交處罰條例第13條，業者有交通管理責任，需建立完整制度，未依規定辦理，可依2方向開罰。像是「外送專法」主要是規範平台業者對外送員的教育訓練，違規可依第24條處2至10萬元，安全講習違規可依第23條處10至50萬元罰鍰。

而「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」部分，趙晉緯說，草案內容明訂，首次訂閱會員服務7日內可解除契約，自動續約須經消費者明示同意，並建立續約提醒及退款機制，若未經消費者明示同意就續約，可以消保法第56-1條，處外送平台3至30萬元罰鍰。

除了要建立續約提醒及退款機制，趙晉緯也指出，業者應明確揭露取消、退費條件及瑕疵處理方式，完整揭露商品內容與費用細項，未明列費用應由業者自行負擔。

此外，針對延遲送達部分，趙晉緯表示，業者也應提供預估送達時間，如延遲逾合理期間，消費者得取消訂單並獲適當補償，系統異常或合作商家等履約風險也不得轉嫁消費者。

趙晉緯說，2項草案由交通部公路局邀集消費者保護團體、外送平台業者與外送工會等研商後提出，已依法辦理預告，廣徵各界意見。

趙晉緯表示，「外送員交通安全管理規則」將於完成14天預告後盡速修正並公告施行，最快8月上路；而「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」則將於完成30天預告及修正後，依規定陳報行政院核定後公告施行，力拚今年底上路、實施。

交通部 外送員

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