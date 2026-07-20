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高雄國際機場跑道鋪面驚現裂痕！緊急維修1小時 影響6航班起降

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄國際機場跑道鋪面今天上午驚現裂痕，緊急維修1小時，影響6航班起降。（示意圖）記者石秀華／攝影
高雄國際機場跑道鋪面今天上午驚現裂痕，緊急維修1小時，影響6航班起降。（示意圖）記者石秀華／攝影

高雄國際機場跑道鋪面驚現裂痕，巡場人員今天上午發現後通報，航空站評估狀況，恐影響飛安，在今天上午10時15分至11時25分進行預防性緊急修補，導致4架國際航班、2架國內線航班起降受影響。

有網友在網路社群Threads貼文指，原本預計今天上午從香港搭機飛回高雄，飛機都開始倒車了，又開回原位，說高雄機場跑道壞掉要修兩個小時，原PO自嘲，坐到飛機再加燃油，油這麼貴算賺到？

高雄航空站今天中午指出，今天上午機場開場前，巡場人員發現跑道鋪面有裂痕，經現場評估狀況後，為維護飛安，於10時15分至11時25分進行預防性緊急修補工程。

航站表示，進行修補工程前已發布飛航公告並通知受影響航空公司，期間受影響航班共計6架次。

航站指出，受影響班機其中國際航班4架，分別為泰獅航從高雄起飛到札幌，國泰航空起飛香港、香港快運飛香港，以及虎航從沖繩飛高雄。另國內線則分別為華信航空高雄往返澎湖兩架班機受影響。

高雄 航班 機場

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