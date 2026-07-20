熱傷害衝擊弱勢族群住院開銷 高溫微型保險試辦開跑

極端高溫來襲，65至74歲以上長者熱危害就診人次近10年成長逾2.5倍，許多獨居長者對熱感知變差、捨不得開冷氣，往往帶來健康上的嚴峻衝擊。環境部今宣布「酷齡氣候關懷行動」，結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑，目前以台南市為試辦區，估3.2萬人受益。

環境部今同衛福部、金管會、台南市政府、南山人壽等共同舉辦「高溫關懷不漏接」起跑記者會，在金管會支持下，保險局已於今年5月28日核准南山人壽「高溫微型保險」試辦案，透過保險機制承接弱勢族群因熱傷害住院的經濟衝擊，也是國內首見的氣候調適型微型保險示範模式。

金管會主委彭金隆表示，高溫已成為新常態，社會經濟和健康都會因為高溫而受到嚴重衝擊，金管會將持續支持保險業發展因應氣候變遷的創新商品。此次試辦的「高溫微型保險」為南山人壽推出的全國首張團體微型熱傷害住院健康保險，自今年7月起於台南市試辦，以15至75歲低收入戶、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼者為保障對象。

南山人壽董事長尹崇堯表示，每個人調適溫度的能力都不同，氣候變遷也不能只談減碳，因為高溫正急遽擴大社會與健康的不平等，保險或許無法讓地球降溫，但能給高溫弱勢撐起一把保護傘，這個創新實踐不是只有一家保險公司能做到的，也應該放到國家高溫調適計畫之中。

尹崇堯指出，如因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可獲得定額住院保險給付，保費全數由南山人壽慈善基金會捐助，符合資格民眾無須負擔保費，估計3.2萬人符合資格。

環境部長彭啓明表示，酷齡行動與高溫微型保險以台南市先行示範，未來將視試辦成效逐步推廣至全國，並納入國家氣候變遷調適行動計畫持續推動。