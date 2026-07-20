第三屆「永續好日子」圓滿落幕！直擊溫度人心的第一線行動

第三屆「永續好日子」一連兩天在松菸登場，今年以「生活的韌性」為主題，透過主題特展、紀錄片放映、講座、DIY 工作坊及親子共學等活動，帶領民眾走進永續第一現場，與第一線行動者交流對話。活動現場互動熱絡，民眾提問踴躍，兩天共吸引逾萬人次參與。

《八歲K9》用8年紀錄警犬的一生 退役緝毒犬舒曼也到場

今年「永續好日子」特別增加民眾與第一線永續工作者交流的機會，透過「好日電影院」與「好日聊天室」，邀請紀錄片導演、保育工作者及行動者走入現場，分享第一線經驗，並與民眾面對面交流。現場互動熱烈，不少民眾踴躍提問，展開深度對話。

活動第二天由紀錄片《八歲K9》揭開序幕。導演張緯誌與林意婷歷時8年拍攝新北市政府警察局警犬隊，完整記錄警犬從出生、訓練、執勤到退役的歷程。林意婷分享，「K9」是國際上對警犬的統稱，警犬通常1、2歲開始服勤，約7至9歲退役，因此片名《八歲K9》也呼應警犬平均約8年的服役生涯。

張緯誌表示，拍攝初衷很單純，就是希望完整記錄警犬的一生，「對牠們有一個交代」。林意婷也提到，一般民眾平時幾乎沒有機會接觸警犬，希望透過紀錄片，讓更多人認識牠們的工作與付出，進一步關心退役警犬的處境。

片中新北市退役緝毒犬「舒曼」的領養人也來到現場與觀眾分享。她笑說，影片中兩歲時的舒曼「瘦到快認不出來」，舒曼退休後過著幸福生活，現在已經是一隻重達35.5公斤的大狗。退役警犬並沒有退休金，醫療及照護費用皆由領犬員或領養家庭自行負擔，但她強調，由於工作犬經過專業訓練、個性穩定、健康狀況良好，因此她也鼓勵有意養狗的民眾，可以將退役工作犬列為領養選擇。

導演張緯誌與林意婷歷時8年，完整捕捉警犬的生命軌跡。圖／江建泰攝影

為了一座島把戶籍遷到澎湖！《花之島》導演陳蔚慈直擊花嶼島民日常

由導演陳蔚慈執導的《花之島》，記錄澎湖僅有百餘人居住的三級離島──花嶼，描繪島上婦女如何在物資匱乏的邊陲環境中，順應潮汐辛勤勞動，展現海島居民堅韌的生命力與獨特的生活樣貌。

花嶼交通不便、登島困難，甚至許多澎湖人都未曾踏上這座小島。為了記錄花嶼面臨的環境挑戰，以及居民如何在艱困條件下生活，來自屏東的陳蔚慈特地將戶籍遷至澎湖望安，6年間持續往返望安與花嶼拍攝。

陳蔚慈分享，長時間駐島拍攝，最令她感動的是島民面對生活與天災時總是能一笑置之，這份態度與精神，正式花嶼最珍貴也最動人的地方。

導演陳蔚慈在拍攝期間，將戶籍遷至澎湖望安，以田野精神揭開花嶼島上的女性勞動與生活樣貌。圖／江建泰攝影

民間NPO登場！從生態復育、垃圾減量到偏鄉照護 解決社會痛點

今年活動也邀集台灣動物社會研究會、牙譯通、臺灣山林復育協會、寶島淨鄉團等NPO組織與民間團隊參與，透過攤位展示、互動體驗及交流分享，讓民眾認識不同領域的永續行動。

台灣偵搜犬協會培訓不少專業的警犬、搜救犬與生態復育犬。圖／江建泰攝影

長期投入原生樹種採種、育苗及棲地造林的「臺灣山林復育協會」，以植群生態學為基礎，推動臺灣淺山植群復育，期望透過恢復原生植群，重建生物多樣性與棲地。協會這次也將原生植物「臺灣天仙果」帶到活動現場，提供民眾帶回種植。協會表示，臺灣天仙果全株皆可利用，適合居家盆栽，希望鼓勵民眾從日常種植開始，減少野外採集植物對自然山林造成的壓力。

臺灣山林復育協會以植群生態學為本，長年致力於復育淺山生物多樣性，並透過推廣全株皆可利用的「臺灣天仙果」將復育現場延伸至居家盆栽。圖／江建泰攝影

致力推動牙醫到府與到宅服務的「牙驛通」，首創全台牙醫到府支援服務，希望解決行動不便、高齡者及身心障礙者的就醫需求，目前已為台北市、新北市及桃園市的長照家庭與身心障礙族群提供專業口腔醫療照護。

「牙驛通」首創全台到府牙醫支援服務，為高齡、失能與身心障礙族群的居家醫療構築出極具溫度的最後一哩路。圖／李清宇攝影

而首次參與永續好日子的「寶島淨鄉團」，除了推廣淨灘行動，也分享二手彩妝循環計畫，鼓勵民眾捐出閒置、少用或全新的彩妝與保養品，經整理、消毒後再透過義賣延續使用，讓美妝資源循環利用，減少浪費。

廢棄帆布也能重獲新生！串聯產官學多元實踐 讓永續化為具體行動

今年也有多家企業響應永續好日子，分享各自在永續與公益上的實踐成果。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手一粒麥子基金會、門諾基金會及人安基金會，將資源送進花東，照顧銀髮族、身心障礙者及弱勢家庭；蝦皮購物推動環保無包裝出貨，鼓勵消費者透過每一次購物，做出更永續的消費選擇；全家便利商店與靖娟基金會合作推動「小黃帽交通安全計畫」，共同守護學童通學安全；萬家福則持續推動「從i開始」計畫，提供符合動物福利、無添加的食品選擇，落實永續飲食理念；裕隆集團打造「永續行動車・硬派卡Impact Car」，將永續課程與對話帶進校園與社區。

此外，富蘭克林、台泥企業團、聯合利華、Kotex靠得住、淨毒五郎、富邦金控、國立臺灣科技大學、臺中市政府觀光旅遊局及寶島眼鏡等企業、政府與教育單位，今年也共同響應，透過不同面向的永續行動，展現企業與社會攜手推動永續的力量。

一連兩天的第三屆永續好日子圓滿落幕，今年策展團隊特別將歷屆展覽使用後的帆布再製成「不廢忘記袋」，賦予廢棄材料新生命，展場也採「輕裝」設計，盡可能減少一次性建材與展後廢棄物，讓永續理念不只停留在展覽內容，更落實於活動策劃的每一個細節。

從紀錄片、論壇、親子體驗到企業與NPO的實踐分享，第三屆永續好日子希望讓永續不只是理念，而是每個人都能參與、實踐的日常選擇，在一次次對話與行動中，共同累積面對未來的生活韌性。

「牙驛通」首創全台到府牙醫支援服務，為高齡、失能與身心障礙族群的居家醫療構築出極具溫度的最後一哩路。圖／李清宇攝影

【活動訊息】